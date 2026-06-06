Todo listo para el Valencia Premier Padel P1: Definidos los cruces del cuadro final

El Valencia Premier Padel P1 ya tiene definidos sus cuadros finales. La sala de prensa de La Fonteta ha acogido hoy a las 19h el sorteo oficial que ha determinado los cruces y el camino hacia el título de una de las pruebas más esperadas del calendario internacional de Premier Padel.

El torneo ha arrancado hoy con la primera jornada de las fases previas, de las que saldrán ocho parejas masculinas y cuatro parejas femeninas que completarán los cuadros finales. La ceremonia del sorteo ha contado con la presencia del Tournament Supervisor, Alfonso Cibelli, encargado de validar oficialmente los cuadros de competición, así como de los jugadores valencianos Mario Ortega y Ksenia Sharifova.

El jueves debutan las mejores del mundo

En el cuadro femenino, las cuatro primeras cabezas de serie arrancarán directamente en octavos de final. Gemma Triay – Delfi Brea, principales favoritas al título, esperarán a la pareja vencedora del enfrentamiento entre Julieta Bidahorria – Marta Caparrós y una dupla procedente de la fase previa, mientras que Paula Josemaría – Bea González debutarán ante una pareja de la fase previa o frente a Marta Barrera – Jimena Velasco. También iniciarán su camino en esta ronda Ari Sánchez – Andrea Ustero y Claudia Fernández – Sofía Araújo, terceras y cuartas cabezas de serie, respectivamente.

La representación valenciana tendrá varios focos de atención. La valenciana Tamara Icardo junto a Claudia Jensen debutará ante Sofía Saiz – Marta Talaván o una pareja procedente de la previa, mientras que la valenciana Ksenia Sharifova debuta en casa junto a Alix Collombon que arrancarán frente a una pareja clasificada de la fase previa, con la posibilidad de cruzarse en octavos de final con Claudia Fernández – Sofía Araújo.

La única Wild Card femenina del cuadro final será la formada por la italiana Sara Errani, vigente campeona de Roland Garros en dobles mixtos, y Martina Parmigiani. La dupla se estrenará ante María Virginia Riera – Teresa Navarro y, en caso de superar la primera ronda, podría verse las caras con las principales favoritas al título, Gemma Triay – Delfi Brea.

El miércoles entran en acción las grandes estrellas del Cuadro Masculino

La jornada del miércoles marcará el estreno de las principales figuras del cuadro masculino. Arturo Coello – Agustín Tapia, números uno, debutarán ante la pareja vencedora del duelo entre Luis Hernández Quesada – Luciano Capra y Arnau Ayats – Denis Perino, mientras que Alejandro Galán – Fede Chingotto esperarán a los ganadores del enfrentamiento entre José Rico – Juan Cruz Forastello y una pareja procedente de la fase previa.

La representación valenciana tendrá un protagonismo especial con Edu Alonso que debutará en casa junto a Aimar Goñi, quienes esperan rival procedente del cruce entre José Antonio Diestro – Ignacio Piotto y una pareja llegada de la previa, con la posibilidad de medirse en octavos a Juan Lebrón – Leo Augsburger. También debutará el valenciano Mario Ortega, junto a Víctor Ruiz frente a Juan Cruz Belluati – Ignacio Sager.

Otros nombres destacados de la jornada serán Franco Stupaczuk – Mike Yanguas, terceros cabezas de serie; Paquito Navarro – Martín Di Nenno, marcando el retorno en España de la primera pareja campeona de la historia de Premier Padel; y Coki Nieto – Jon Sanz, una de las duplas más queridas por la afición.

Además, los Wild Cards Adrián Naranjo – Pablo Sánchez Vicente podrían cruzarse con Juan Lebrón – Leo Augsburger en segunda ronda, mientras que Christian Fuster – Miguel Ángel Solbes buscarán avanzar desde su estreno ante Maximiliano Sánchez Blasco – Carlos Daniel Gutiérrez.

Valencia ya vive la fiebre del Premier Padel

Con las fases previas ya en marcha, el lunes comenzará oficialmente el cuadro final de la primera edición del Valencia Premier Padel P1, una cita que ya ha hecho historia antes incluso de disputarse.

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El torneo ha colgado el cartel de sold out para las jornadas de semifinales y finales, mientras que las entradas para jueves y viernes avanzan a gran ritmo, confirmando la extraordinaria respuesta del público valenciano.

Cuadro femenino