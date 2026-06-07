Benicàssim acoge la gran final de los 44 Jocs Esportius de Vela con 70 jóvenes regatistas de toda la Comunitat Valenciana

La temporada de los 44 Jocs Esportius de Vela 2025/2026 ha culminado este fin de semana con una gran final celebrada en la Escola de la Mar de Benicàssim, consolidando este enclave como uno de los referentes de la vela base en la Comunitat Valenciana. La competición, organizada por la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana, ha reunido a 70 regatistas infantiles de entre 8 y 15 años procedentes de distintos clubes náuticos del litoral valenciano.

Durante dos jornadas, los jóvenes deportistas han competido en un ambiente formativo y de convivencia, disputando pruebas en las clases Optimist, Windsurf y Barco Doble, modalidades clave en la iniciación a la vela.

Formación, convivencia y primeras regatas en la Escola de la Mar

La final ha tenido como escenario la Escola de la Mar de Benicàssim, donde las condiciones de viento estable han permitido completar hasta cinco pruebas en las clases Optimist y Windsurf, y tres en Barco Doble.

Barcos Dobles / G.Baixauli

Más allá de la competición, el objetivo principal ha sido la formación integral de los participantes. Los jóvenes regatistas han aprendido a interpretar el entorno, gestionar la navegación básica y aplicar las normas de regata, mientras desarrollaban habilidades como la autonomía, el trabajo en equipo y la convivencia entre clubes.

Optimist, Windsurf y Barco Doble: la base de la vela valenciana

Las modalidades disputadas en esta final representan la puerta de entrada al deporte náutico. El Optimist, especialmente, continúa siendo la clase de referencia para la iniciación infantil, mientras que el Windsurf y el Barco Doble permiten ampliar la experiencia técnica y táctica.

Windsurf / G.Baixauli

Según los técnicos presentes, esta etapa es fundamental para consolidar la progresión de los jóvenes deportistas antes de su salto a niveles superiores como el Optimist B, reforzando su vínculo con el mar y el deporte.

Un proyecto deportivo autonómico con vocación educativa

El programa de los Jocs Esportius de Vela se ha desarrollado a lo largo de toda la Comunitat Valenciana mediante un sistema de sedes zonales que ha incluido clubes de referencia en València, Dénia, Jávea, Moraira, Calpe, Santa Pola, Alicante, Torrevieja y Benidorm.

Flota Optimist / G.Baixauli

La iniciativa, impulsada por la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana, tiene como objetivo principal ofrecer una primera experiencia competitiva positiva, donde la vela se entienda como una herramienta educativa. El respeto, el compañerismo, el esfuerzo y los hábitos de vida saludable forman parte esencial del aprendizaje.

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Con esta gran final en Benicàssim, la federación cierra una edición que consolida el crecimiento de la vela base en la Comunitat Valenciana y refuerza su papel como deporte formativo y social.