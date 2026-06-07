Toni Ballester se proclama campeón de Europa Grand Master de Clase A y lidera el éxito del Real Club Náutico de Valencia en el Mar Menor

El Real Club Náutico de Valencia vuelve a situarse entre los grandes referentes de la vela europea tras la sobresaliente actuación de sus regatistas en el Campeonato de Europa de Clase A, disputado en aguas del Mar Menor entre el 28 de mayo y el 5 de junio. El gran protagonista de la expedición valenciana fue Toni Ballester, que se proclamó campeón de Europa Grand Master después de completar un campeonato marcado por la regularidad y la consistencia frente a algunos de los mejores especialistas del continente.

La competición pudo desarrollarse con un total de diez pruebas, disputadas en condiciones meteorológicas muy diversas que exigieron la máxima adaptación de los participantes. En este exigente escenario, Ballester confirmó su experiencia en la Clase A y logró imponerse en la clasificación Grand Master para sumar un nuevo éxito internacional al palmarés del club valenciano.

Regularidad ganadora para conquistar el título europeo

El regatista del Real Club Náutico de Valencia construyó su victoria gracias a una serie de resultados muy sólidos desde el inicio del campeonato. En las primeras mangas firmó parciales de 9º, 11º, 6º y 4º, manteniéndose siempre entre los mejores de su categoría.

Tras una jornada más complicada, Ballester supo reaccionar y cerrar el Europeo con posiciones de 17º, 13º, 15º y 11º, resultados que le permitieron conservar una notable regularidad durante toda la competición. Esa consistencia acabó siendo determinante para asegurar el título de campeón de Europa Grand Master en una de las ediciones más competitivas de los últimos años.

La actuación valenciana no se limitó al éxito de Ballester. Rafa Gómez completó un excelente campeonato y finalizó en la décima posición de la clasificación general absoluta, un resultado de gran nivel que le sitúa entre los diez mejores regatistas del Europeo. Por su parte, Abdón Ibáñez concluyó undécimo en la categoría Grand Master, consolidando también una actuación muy destacada durante toda la semana de competición.

Valencia se consolida como referencia europea de la Clase A

Más allá de los resultados deportivos, el Campeonato de Europa volvió a poner en valor el trabajo desarrollado desde la Base de Regatas del Real Club Náutico de Valencia, convertida en los últimos años en uno de los centros de entrenamiento más importantes de la Clase A en Europa.

Durante el pasado invierno, regatistas de primer nivel internacional como el polaco Jakub Surowiec, vencedor absoluto del Europeo, y el sueco Emil Järudd, tercer clasificado, eligieron las instalaciones valencianas para preparar la temporada. Ambos compartieron entrenamientos con la flota local, reforzando el prestigio de una base que cada año atrae a más deportistas de élite.

Entrega de premios / RCNV

Las excelentes condiciones de navegación de la capital valenciana y el elevado nivel competitivo de sus regatistas han convertido al Real Club Náutico de Valencia en un destino habitual para la preparación de los mejores especialistas europeos de la Clase A.

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Con el título europeo Grand Master de Toni Ballester, el Top 10 absoluto de Rafa Gómez y la sólida actuación de Abdón Ibáñez, el club valenciano cierra una brillante participación en el Campeonato de Europa del Mar Menor y reafirma su posición como una de las grandes referencias de la vela de Clase A en Europa.