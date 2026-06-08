España cierra el Spanish Júnior International de Valencia con cinco medallas

El Spanish Júnior International 2026 concluyó este domingo en el Polideportivo Cabanyal-Canyamelar de Valencia con una destacada actuación de la representación española, que cerró el torneo con cinco medallas: una plata y cuatro bronces. La mejor actuación llegó en el dobles masculino gracias a la pareja gallega formada por Xoel Álvarez y Adrián Rodríguez, subcampeones de una competición que reunió a algunas de las mejores raquetas internacionales de la categoría Sub-19.

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En individual masculino, Yaidel Gil fue el representante español más destacado. El ibicenco, segundo cabeza de serie, se quedó a las puertas de la final tras caer ante el taiwanés Yung Neng Chuang por 20-22 y 11-21. El español firmó un gran primer set y llegó a rozar la ventaja en el marcador, pero el jugador asiático terminó llevándose una manga muy disputada que marcó el devenir del encuentro. En el segundo parcial, Chuang mostró mayor dominio para cerrar el partido y dejar a Gil con una meritoria medalla de bronce. El podio lo completó el estonio Marti Joost, mientras que el título fue para Ming Chuan Li, vencedor de la final íntegramente taiwanesa.

Plata y bronce en dobles masculino

La gran alegría de la jornada llegó en el dobles masculino. Los gallegos Xoel Álvarez y Adrián Rodríguez protagonizaron una espectacular remontada en semifinales frente a los alemanes Linus Emmerich y Fynn Ohliger. Tras ceder con claridad el primer set (7-21), los españoles reaccionaron con carácter para adjudicarse dos parciales de máxima igualdad (23-21 y 25-23) y acceder a la lucha por el oro.

Ya en la final les esperaban los primeros cabezas de serie, el ucraniano Vladyslav Kunin y el eslovaco Andrej Suchy. La pareja hispana peleó hasta el final, pero no pudo culminar su excelente campeonato y terminó cediendo por 11-21 y XX-21. Los rivales aprovecharon mejor los momentos clave de ambos sets para abrir ventajas decisivas, aunque los españoles nunca dejaron de competir y mantuvieron sus opciones hasta el tramo final. La plata supone uno de los mejores resultados españoles del torneo. El podio lo completaron Yaidel Gil y Mario Rodríguez, junto a los alemanes Emmerich y Ohliger.

Gil y Rodríguez habían asegurado previamente otra medalla para España. La pareja del CAR de Madrid comenzó dominando su semifinal ante Kunin y Suchy, adjudicándose el primer set por 21-18, pero acabó cediendo ante la reacción de los futuros campeones, que impusieron su superioridad en las dos mangas siguientes (10-21 y 9-21). El premio final fue una valiosa medalla de bronce.

Dobles femenino

En dobles femenino, Sara del Castillo e Inés Poncela también alcanzaron las semifinales y confirmaron su gran torneo. Las gallegas plantaron cara a las taiwanesas Li Sin Chang y Ling Yu Wang, aunque terminaron cediendo por 17-21 y 16-21 ante una pareja que supo gestionar el encuentro con solvencia. El resultado les otorga una meritoria medalla de bronce internacional. El podio quedó completado por las suizas Ainara Putri y Nishka Sharma, mientras que el título fue para Lo Sin Chang y Ling Yu Wang, vencedoras de la final entre las dos parejas taiwanesas.

Dobles mixto

En dobles mixto, Gonzalo Isabal y María Luisa Jiménez cerraron otra destacada actuación española. La pareja nacional cayó en semifinales ante los taiwaneses Ming Chuan Li y Yi Han Wang por 15-21 y 11-21. Los asiáticos controlaron el encuentro con autoridad y acabaron certificando su presencia en la final, donde posteriormente conquistaron el título al derrotar a los daneses Villads Vad Brandt y Josefine Hastrup por 21-18 y 21-14. El bronce fue para Isabal y Jiménez junto a la pareja formada por el rumano Maxim Iacob y la inglesa Maria Mitchell.

Individual femenino

En individual femenino, el dominio correspondió a China Taipéi. Kuan Yi Lin se proclamó campeona tras derrotar en la final a su compatriota Tseng I An por 21-17 y 21-18. El podio lo completaron la también taiwanesa Tien Hsin Ai y la ucraniana Raiia Almalalha.

Más allá de los resultados españoles, el gran nombre propio del campeonato fue China Taipéi. La delegación asiática firmó una actuación sobresaliente al conquistar cuatro de los cinco títulos en juego y sumar un total de ocho medallas (cuatro oros, tres platas y un bronce), confirmando el enorme potencial de una de las grandes potencias mundiales del bádminton formativo.

Organización

El Spanish Júnior International 2026 estuvo organizado por la Federación de Bádminton de la Comunitat Valenciana y la Federación Española de Bádminton, junto con el Club Bádminton Drop Valencia, con el apoyo de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia-FDM y la Diputació de València. Durante tres jornadas, el Polideportivo Cabanyal-Canyamelar volvió a convertirse en punto de encuentro del mejor bádminton internacional Sub-19, reuniendo a deportistas de Europa, Asia y América en una de las pruebas más prestigiosas del calendario Junior Series de Badminton Europe y la BWF.