“La Nucía, Ciudad del Deporte” vivió la gran fiesta del atletismo del futuro español con un extraordinario XXV Campeonato de España sub16 de Atletismo, celebrado el pasado fin de semana. Los 782 atletas participantes rindieron a gran nivel, cosechando 2 plusmarcas nacionales y 4 récords del campeonato, además de grandes marcas y varios dobletes, en un “talismán” Estadi Olímpic Camilo Cano con sus gradas a rebosar. Todo el nacional fue retransmitido en directo a través de las cámaras de RTVE Play. La nuciera Dea Koycheva fue cuarta en salto de pértiga.

El campeonato fue organizado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), junto a la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana, y el Ayuntamiento de La Nucía, con la colaboración de la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante. Destacar a los más de 50 voluntarios del Club de Atletismo La Nucía-CAB que lo hicieron posible. Fue la décimo cuarta competición que la RFEA organiza en el Estadi Olímpic de La Nucía tras su apertura en 2019.

El futuro del Atletismo brilló en el Nacional sub 16 de La Nucía / David Revenga

Gran actuación atletas nucieras

Dos atletas nucieras del Club Atletismo La Nucía-CAB compitieron en “casa” ante su afición en este gran Nacional sub 16, a un gran nivel. Dea Koycheva Georgieva quedó cuarta en salto de pértiga, rozando el pódium. La saltadora nuciera se quedó en los 3,31 m., su récord personal está en 3,32 m.

Por otra parte Lucía González García rindió a un gran nivel en los 100 metros vallas. El sábado en las eliminatorias previas obtuvo la clasificación con su mejor marca personal (MMP) 15,40. El domingo en las semifinales volvió a batir su MMP con 15,07 pero quedó quinta, a escasas décimas de la cuarta plaza que le hubiera dado el pase a la gran final. Las dos atletas demostraron el gran momento de la cantera del Club de Atletismo La Nucía-CAB.

Éxito deportivo con 2 plusmarcas nacionales y 4 récords campeonato / David Revenga

2 plusmarcas: Marcos Ruiz y Anna Recuenco

En este Nacional sub 16 2026 de La Nucía se batieron dos récords de España de la categoría. Anna Recuenco (Avinent Manresa) en lanzamiento de disco pulverizó su “propio récord” de España con unos estratosféricos 56.93 metros, mejorando la anterior marca en más de siete metros y situándose líder mundial de la categoría. La catalana también logró el oro en la final de peso con 13,25, logrando el doblete de “peso y disco” en estos campeonatos

El marchador Marcos Ruiz (At. Málaga) con 12:10.44 en los 3.000 m marcha consiguió la otra plusmarca nacional del campeonato.

Otro doble oro esperado fue el del lanzador andaluz Pedro Muñoz (Trops-Cueva de Nerja) con oro en peso (16,21 m.) y disco (57,30 m.). Uno de los grandes triunfadores del nacional fue el velocista y saltador catalán Jeremiah Obro (AA Catalunya), que fue oro en 100 m con 11.20 y victoria en longitud con un salto de 6.72 m. Doblete histórico ya que es el primero que lo consigue en la historia del campeonato, que comenzó en 2002.

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La Nucia Atlet Nac sub 16. / SD

Playas Castellón ganador por equipos

En este Nacional sub 16 de La Nucía la clasificación por clubes finalistas fue dominada por el 1º Facsa-Playas de Castellón con 54 puntos, 2º Diputación valencia C.A. (41) y 3ºAvinent Manresa (34). Por Federaciones Autonómicas, Cataluña dominó con 212,5 puntos, 2ª Comunidad Valenciana (197) y 3ª Madrid (181).