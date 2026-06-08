Resultados del fin de semana

Baloncesto

Liga ACB : Play-off por el título, cuartos de final, Valencia Basket 83-80 Surne Bilbao Basket. El Valencia Basket firma otra épica remontada camino hacia la semifinal.

Surne Bilbao Basket 71-88 Valencia Basket. Valencia Basket se da un festín en Bilbao.

El Valencia Basket ya tiene rival para la semifinal del playoff de la Liga.

Semifinal (al mejor de cinco partidos): Valencia Basket - Joventut, miércoles 10 de junio de 2026 a las 20:00 horas en el Roig Arena; Valencia Basket - Joventut, viernes 12 de junio de 2026 a las 20:00 horas en el Roig Arena; Joventut - Valencia Basket, domingo 14 de junio de 2026 a las 20:00 horas; Joventut - Valencia Basket, martes 16 de junio de 2026 a las 20:00 horas; Valencia Basket - Joventut, jueves 18 de junio de 2026 a las 20:00 horas en el Roig Arena.

Horario y dónde ver el Valencia Basket - Joventut del Roig Arena.

Cuadro de los play-offs.

Balonmano

Copa del Rey: El Barça cumple con la lógica y levanta la Copa en el Pedro Ferrándiz. El Barça se proclamó campeón de la Copa del Rey 2025/26 de balonmano este domingo al superar (17-37) al Bidasoa Irun en la final celebrada en Alicante. el equipo catalán suma el 27º entorchado de Copa de S. M. el Rey. Final.

El Horneo se atasca en la noche de las desgracias y se queda fuera de la Copa. El conjunto alicantino, anfitrión de la cita copera, cayó en los cuatos de final frente al Bada Huesca por un ajustado 31-32. Resultados de cuartos de final.

Resultados de las semifinales.

Liga Nexus Energía ASOBAL : La competición cerró el pasado fin de semana su temporada 2025/2026 con la disputa del tramo final de la jornada 30, que confirmó la tercera plaza de Fraikin BM. Granollers y la participación de Viveros Herol BM. Nava en el ‘play-down’ para mantener su puesto en la competición profesional. El Fundación Agustinos Alicante será el equipo que trata de subir a la máxima categoría del balonmano español a costa del Viveros Herol BM. Nava. La eliminatoria a partir del 10 de junio. El campeón de la competición, desde hace semanas, es el Barça.

Rugby

División de Honor B Femenina : El Rugby Turia jugará la próxima temporada en la Liga Iberdrola después de imponerse a Complutense Cisneros por 7-24 en la final de promoción disputada en el Centro Deportivo Municipal David Cañada de Zaragoza este fin de semana. El conjunto valenciano culmina así su ascenso apenas unas semanas después de quedarse a las puertas en la final frente a Barça Rugby y completa con éxito su segunda oportunidad de dar el salto a la máxima categoría.

Rugby Turia se impone a Complutense Cisneros y logra el ascenso a la Liga Iberdrola.

División de Honor : Play-off por el título: VRAC Quesos Entrepinares 25-24 Recoletas Burgos Caja Rural en la final de la División de Honor de rugby. El VRAC Quesos Entrepinares se proclamó campeón de la División de Honor Masculina tras imponerse por 25-24 a Recoletas Burgos 2031 Caja Rural en una final extraordinaria, resuelta en la última jugada del partido con un golpe de castigo muy lejano transformado por Baltazar Taibo. De esta manera, el VRAC Quesos Entrepinares suma su decimocuarta Liga y eleva a once los títulos conquistados en los últimos trece años.

Hockey patines

Liga OK Masculina : Así van los play-offs por el título.

Liga OK Plata Sur : Acabó la temporada. El Sporting Alcoi cerró una temporada histórica en la que logró superar los problemas de ser el novato de la categoría y demostró que ha llegado para quedarse.

Liga OK Plata Femenina : Tres Cantos Ibercenter PC 2-1 Club Promoción Patín Raspeig.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur : Acabó la liga regular con el el PAS Alcoi en la séptima plaza de la clasificación y el Club Promoción Patín Raspeig, en la octava.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División : Acabó la temporada para los equipos de la Comunitat Valenciana, con la permanencia del Servigroup Peñíscola FS y el descenso del Family Cash Alzira.

Playoff por el título: Después de solventar sus eliminatorias de cuartos de final por la vía rápida, Barça y Movistar Inter se verán las caras en las semifinales de los play-offs por el título. Serie al mejor de tres partidos con factor cancha favorable a la escuadra azulgrana. Los tres partidos de esta eliminatoria podrán seguirse a través de Teledeporte y RTVE Play. El primer encuentro se jugó en el Palau Blaugrana el sábado 6 de junio (resultado 4-3), el segundo el martes 9 de junio en el Jorge Garbajosa (21:00 horas) y, el tercer y definitivo partido, en caso de ser necesario, el viernes 12 de junio (21:00 horas).

La otra semifinal la protagonizan ElPozo Murcia Costa Cálida y el Illes Balears Palma Futsal. en el primer partido, jugado en tierras murcianas, el anfitrión se impuso por 4-1. El segundo partido, miércoles 10 de junio de 2026 a las 20:00 horas: Illes Balears Palma Futsal - ElPozo Murcia Costa Cálida.

Descenso: Family Cash Alzira, ATP Iluminación Ribera Navarra.

Segunda División : Acabó la temporada para el Levante UD FS.

Ascenso: Inagroup El Ejido FS.

Inagroup El Ejido FS. Play-off de ascenso: Resultados cuartos de final. Así quedan las semifinales.

Resultados cuartos de final. Así quedan las semifinales. Descenso: Avanza Jaén Paraíso Interior, Unión África Ceutí, Vulcanizados Ruiz Tafa FS.

Segunda División Femenina : En el Grupo 2: Feme Castellón certificó su descenso matemático de categoría.

Segunda División B Masculina : Acabada la Liga regular, el sueño de los play-offs de ascenso a la categoría de plata.

Waterpolo

Segunda División Masculina. El CW Elx Selecte, ya con el ascenso a Primera Nacional, se disputa el título de la categoría: Santa Cruz de Tenerife Echeyde B. 18-8 CW Elx Selecte (partido de ida).

CW Elx Selecte 17-17 Santa Cruz de Tenerife Echeyde B. Campeón: Santa Cruz de Tenerife Echeyde B

Publicación de Facebook sobre el Tenerife Echeyde.

Otros eventos

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Pádel: Valencia Premier Padel P1, del 6 al 14 de junio en el Pabellón Fuente de San Luis (La Fonteta). Las mejores palas del mundo estarán en el Valencia Premier Padel P1. Es una oportunidad de oro para animar a referentes locales como Tamara Icardo y Edu Alonso, que encabezan la representación valenciana junto a nombres como Jessica Castelló, Álex Arroyo o los hermanos Rico.

Calendario del Valencia Premier Padel

Fase previa – 6 de junio a las 10:00 horas. Todo listo para el Valencia Premier Padel P1: Definidos los cruces del cuadro final.

1ª ronda – 8 de junio a las 9:00 y 16:00 h oras

2ª ronda – 9 y 10 de junio a las 10:00 y 16:00 horas

Octavos de final – 11 de junio a las 10:00 y 16:00 horas

Cuartos de final – 12 de junio a las 10:00 horas

Semifinal – 13 de junio a las 12:00 horas

Finales – 14 de julio a las 14:00 horas.

Atletismo : Más de 6.000 mujeres protagonizan una gran fiesta del deporte femenino en la Carrera de la Mujer de Valencia.

. Meeting Fer Futur U20-U18 2026 / Valencia (Turia).

. Campeonato de Europa Off Road / Ljubljana-Kamnik (SLO)

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