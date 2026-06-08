El Servigroup Playas de Benidorm incorpora al argentino Nahuel Rojas

El Servigroup Playas de Benidorm continúa dando forma a su plantilla para la temporada 2026/2027 con la incorporación del receptor argentino Nahuel Rojas, un jugador joven, con experiencia en competiciones de alto nivel en Argentina y llamado a convertirse en una de las referencias ofensivas del conjunto dirigido por Matías Guidolin.

Publicación del Club Voleibol Playas de Benidorm en Facebook.

Cualidades y trayectoria

Nacido el 28 de noviembre de 2003 en Mendoza (Argentina), Rojas cuenta con 195 centímetros de altura y destaca por su potencia física, capacidad anotadora y versatilidad en todas las facetas del juego. Su llegada supone además su primera experiencia en el voleibol europeo, un paso importante en una carrera deportiva que no ha dejado de crecer en los últimos años.

El nuevo jugador del Servigroup Playas de Benidorm inició su trayectoria en River Plate, donde permaneció durante cuatro temporadas antes de incorporarse a Monteros Vóley Club, una de las entidades más competitivas del voleibol argentino. Precisamente en el conjunto tucumano ha terminado de consolidarse como uno de los jugadores más destacados de la competición.

Durante la temporada 2025/2026 firmó unos registros sobresalientes, alcanzando los 340 puntos, repartidos entre 287 puntos de ataque, 29 saques directos y 24 bloqueos, cifras que reflejan su capacidad para influir en todas las fases del juego y convertirse en un jugador determinante para su equipo.

Declaraciones

El entrenador del Servigroup Playas de Benidorm, Matías Guidolin, destacó las cualidades del nuevo fichaje y el potencial que puede aportar al proyecto benidormense. “Nahuel es un chico joven pero con experiencia. Ya acumula varias temporadas compitiendo en la liga argentina y también ha disputado campeonatos mundiales con las categorías inferiores de su selección. Es un jugador que puede aportar mucho desde su condición física y que tiene un gran potencial tanto en el ataque como en el saque”, explicó el técnico argentino.

Por su parte, el jugador mostró su satisfacción por afrontar este nuevo reto deportivo. “Estoy muy contento e ilusionado por jugar en Europa y, en concreto, en la liga española. Me han hablado muy bien de la ciudad de Benidorm y especialmente de su club. Para mí es un reto muy importante y estoy con muchas ganas de poder hacer una gran temporada junto a mis compañeros y lograr los objetivos”, señaló Nahuel Rojas.

La incorporación del receptor mendocino responde a la apuesta del Servigroup Benidorm por seguir reforzando su plantilla con jugadores de presente y futuro, capaces de aportar rendimiento inmediato y seguir creciendo dentro de un proyecto que afrontará su segunda temporada consecutiva en la máxima categoría del voleibol nacional.

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Con la llegada de Nahuel Rojas, el club suma juventud, talento y una importante capacidad ofensiva a un equipo que continúa construyéndose con la ambición de seguir consolidándose en la Superliga Masculina.