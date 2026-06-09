Bárbara Pardo: "Se puede soñar con ser campeonas de Europa"

Bárbara Pardo y sus tres compañeras de embarcación (Sara Ouzande, Lucía Val y Daniela García) afrontan el Campeonato de Europa de piragüismo entre el 11 y el 14 de junio en Portugal, donde el cuarteto español defiende la plata obtenida en 2025. "Desde el momento en que, en efecto, en las dos Copas del Mundo hemos sido las mejores europeas, se puedo soñar con ser campeonas de Europa. Nos hace ilusión, claro. Y más después de haber quedado segundas en la edición de 2025. Pero no nos obsesionamos. La temporada es muy larga y no hay que olvidar que la gran cita llega en agosto, con el Campeonato del Mundo. Hay que dosificar muy bien los esfuerzos y llegar a ese Mundial en plenitud", señaló la deportista valenciana en declaraciones al Proyecto FER.

Buenos precedentes

El K4-500m vuelve a ser aspirante a todo en este Europeo. De hecho, en las dos Copas del Mundo celebradas recientemente, fue la mejor embarcación europea, sólo fue superada por China. Plata en la Copa del Mundo de Hungría y, de nuevo, plata en la Copa del Mundo de Alemania. El K4-500m español continúa en la élite internacional del piragüismo.

"Seguimos dando pasos muy importantes. Lo mejor es que ya empezamos a sumar puntos de cara al ranking olímpico y que continuamos ofreciendo un gran nivel. Eso es indiscutible. Estamos en el buen camino. Pero, como siempre digo, hay que mantener la calma y los pies en el suelo", dijo Bárbara. "Es posible, aunque es difícil decir si estamos mejor que el pasado año. Desde luego, cada una de nosotras ha mejorado personalmente con respecto a 2025. Y hemos visto que la embarcación va muy rápida. Pero aún podemos mejorar en algunos detalles", añadió.

Respecto a las dos Copas del Mundo previas a este europeo, la deportista FER destacó: "En estas dos Copas del Mundo hemos hecho buenas salidas. Pienso que la clave es mantener un buen ritmo en el tramo intermedio para llegar al final lanzadas y con fuerza. Y, de momento, en ese tramo intermedio estamos bien".

Sobre el sueño olímpico, la de Antella (Valencia) comentó: "Parece que queda mucho, pero en realidad el tiempo pasa volando. Como he dicho antes, estamos en el buen camino. Hay que seguir trabajando para mantener esta línea y acercarnos cada día más a ese sueño olímpico".

Calendario del K4-500m en el Europeo