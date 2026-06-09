El EuroHockey U21 Championships llega a Valencia

Valencia volverá a convertirse en el escenario de un nuevo Campeonato de Europa de la categoría Sub-21. La Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana se prepara para acoger EuroHockey U21 Championships 2026, una competición continental que se disputará en la capital del Turia del 26 de julio al 1 de agosto.

Otra temporada más, Valencia será sede de un nuevo evento deportivo de carácter internacional de hockey hierba que reunirá a las mejores selecciones europeas de la categoría Júnior. Las jóvenes promesas y futuros deportistas olímpicos aterrizan en la hierba azul de Tarongers, que se estrenará como campo principal con una instalación renovada y completamente equipada que se perfila como uno de los centros neurálgicos de los próximos eventos y competiciones de hockey.

España volverá a ejercer de anfitriona en Valencia en un torneo continental que reunirá a las mejores 16 selecciones nacionales de diferentes partes de Europa que competirán por el título sobre la hierba azul valenciana, que volverá a convertirse en el epicentro del hockey internacional.

En la categoría masculina, las selecciones participantes serán Austria, Bélgica, Inglaterra, España, Francia, Alemania, Países Bajos y Suiza, mientras que la competición femenina estará integrada por Bélgica, Inglaterra, España, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Escocia y Gales.

Cartel del EuroHockey Championship U21 masculino. / FHCV

España buscará repetir el título continental en Valencia

España ya sabe lo que es ser campeona de Europa en la categoría Sub-21 en ambas categorías. La selección nacional masculina buscará repetir el título cosechado en 2024 en Terrassa, cuando venció a Países Bajes por 3 a 1.

Por su parte, la selección femenina Sub-21 intentará repetir la hazaña conseguida en Valencia en el EuroHockey 2019 cuando empató en la final a Países Bajos, a falta de 40 segundos, y se impuso en una emocionante tanda de shoot outs para proclamarse campeona continental en Beteró.

Cartel EuroHockey Championship U21 femenino. / FHCV

El EuroHockey llega a Valencia por sexta vez en su historia

El Campeonato de Europa de categorías inferiores regresa a Valencia por sexta vez tras acoger las ediciones del EuroHockey Junior Championships 2008, 2012, 2017, 2019 y 2021. En las ediciones 2008, 2017 y 2019 se celebraron las ediciones de la categoría Sub-21, mientras que en 2012 y 2021 se disputaron las competiciones de la categoría Sub-18.

Entradas a la venta

El EuroHockey Championship U21 llega para reunir en un mismo escenario el talento emergente más brillante del hockey europeo. Durante una semana, las futuras estrellas del continente competirán al máximo nivel en un torneo que combina intensidad, pasión y espectáculo en cada partido. Prepárate para disfrutar del mejor hockey Sub-21 de Europa.

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