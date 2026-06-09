Las dos mejores parejas del planeta debutan este miércoles en el Valencia Premier Padel P1

Las dos mejores parejas del planeta debutarán este miércoles 10 de junio por la tarde en el Valencia Premier Padel P1, que se celebra en La Fonteta hasta el domingo 14 de junio. Será en el turno de tarde, que empieza no antes de las 16:00 horas, en el penúltimo y último encuentro de la jornada.

En el penúltimo partido de la jornada será el turno de Ale Galán y Fede Chingotto, actuales números 2 del ranking mundial, que se medirán a la pareja clasificada desde la previa Mariano Agustín González San Martín y Francisco Cabeza Teres. A continuación, en el último partido del día (no antes de las 19:30 horas), llega el debut de los números 1 del mundo, Agustín Tapia y Arturo Coello, encargados de cerrar una de las sesiones más atractivas de todo el torneo ante Luis Hernandez Quesada y Lucho Capra.

La representación valenciana tendrá un protagonismo especial también este miércoles 10 de junio con Edu Alonso que debutará en casa junto a Aimar Goñi frente a Jose Antonio Diestro y Ignacio Piotto Albornoz, en la jornada matinal.

Cuadro final

En categoría masculina, ocho parejas lograron superar las dos rondas de clasificación de la fase previa para acceder al cuadro final. Entre los encuentros más destacados de la jornada sobresalió la victoria de Aris Patiniotis y Miguel Benítez Lara, terceros cabezas de serie de la previa, que necesitaron tres sets para superar a Rafael Méndez y Leonardo Yob por 6-1, 6-7 y 6-4. También destacó el triunfo de Manuel Aragón Herrera y Albert Roglán Pons, que eliminaron a los primeros favoritos de la fase previa, Teodoro Zapata y Facundo Domínguez, por 6-4, 3-6 y 6-4.

Junto a ellos, también consiguieron el billete para el cuadro principal Álvaro Meléndez Amaya y José Luis González, Santiago Pineda Cabello y Diego García, Franco Dal Bianco y Máximo Jesús Maldonado, Marcos González Blanco y Martín Abud, Mariano Agustín González San Martín y Francisco Cabeza Teres, y Rodrigo Coello Manso y Adam Axelsson, completando así las ocho plazas procedentes de la clasificación.

Por su parte, en el cuadro femenino fueron cuatro las parejas que lograron acceder al cuadro principal. Entre ellas, Bárbara Las Heras y Carla Mesa Salazar sellaron su clasificación con una sólida victoria por 6-3 y 6-1 frente a Julia Polo y Marina Lobo, mientras que Daiara Valenzuela y Ana Domínguez Gracia protagonizaron uno de los encuentros más disputados de la jornada al imponerse en tres sets a Mónica Gómez y Marta Arellano.

Las otras dos plazas fueron para Léa Godallier y Ariadna Cañellas Rodero, quintas cabezas de serie de la previa, y para Letizia Manquillo Alarza y Noemí Aguilar Carrillo, segundas favoritas del cuadro clasificatorio, que confirmaron su condición de candidatas al pase al cuadro final.

Con la conclusión de la fase previa, el Valencia Premier Padel P1 entró de lleno en su semana decisiva. Este lunes arrancaron los encuentros del cuadro final masculino, mientras que la competición femenina se incorporó este martes, en una edición que contará con las principales figuras del pádel mundial.

Entradas

Y lo mejor de todo, el público puede disfrutar de estos dos partidazos comprando su entrada de tarde, que da acceso a La Fonteta a partir de las 16:00 horas, por tan solo 18€. No te quedes sin tu entrada: Entradas Valencia Premier Padel P1 2026, Valencia | Venta Oficial.