El Servigroup Playas de Benidorm competirá en la nueva Superliga Femenina 2 Oro

El Club Voleibol Playas de Benidorm ha recibido la confirmación oficial por parte de la Real Federación Española de Voleibol de que su primer equipo femenino formará parte de la nueva Superliga Femenina 2 Oro durante la temporada 2026/2027.

La noticia supone un importante reconocimiento al trabajo realizado por la entidad durante los últimos años y permitirá al conjunto dirigido por Sonia García y Loli Cortinas competir en la segunda categoría del voleibol nacional junto a algunos de los clubes más importantes del panorama español.

Publicación de Club Voleibol Playas de Benidorm en Facebook.

En la categoría Oro

Tras finalizar la pasada temporada en quinta posición del Grupo C de Superliga Femenina 2, el Servigroup Benidorm estaba inicialmente encuadrado en la nueva Superliga Femenina 2 Plata. Sin embargo, la reorganización de las competiciones nacionales y el descenso de Sant Cugat, teniendo ya un equipo en Superliga 2 Oro han permitido al club acceder finalmente a una de las doce plazas que compondrán la nueva categoría Oro.

El Servigroup Benidorm compartirá competición con clubes históricos y proyectos consolidados como CVB Barça, Club Voleibol Sant Cugat, AVK Voleibol Sant Just, UC3M Voleibol Leganés, UCAM Torrejón, FEEL Alcobendas, CV Torrelavega, Guía CDV UFP Canarias, Elite Voley Rosario, Universidad de Granada y CV Paterna-Liceo.

La creación de esta nueva competición convierte la Superliga Femenina 2 Oro en una categoría de máximo nivel competitivo, reuniendo a algunas de las mejores plantillas del voleibol nacional y otorgando a sus participantes la posibilidad de luchar por el ascenso a la Liga Iberdrola.

Gran satisfacción

Desde el club se recibe esta noticia con enorme satisfacción e ilusión, al considerar que supone un nuevo paso adelante en el crecimiento deportivo de la entidad y una oportunidad extraordinaria para seguir consolidando el voleibol femenino de Benidorm entre los referentes nacionales.

El director técnico del club, Ramón González, valoraba muy positivamente la noticia recibida por parte de la Real Federación Española de Voleibol: "Para nosotros es un reto muy importante e ilusionante. Estamos construyendo un grupo muy joven y con mucha proyección, combinado con jugadoras con una amplia experiencia en la categoría. Esta noticia es también el premio al esfuerzo de todas esas jugadoras, técnicos y personas que han confiado en este proyecto y en este club, una entidad que históricamente siempre ha estado entre los referentes del voleibol nacional".

Estas palabras reflejan la filosofía con la que el Servigroup Playas de Benidorm afrontará esta nueva etapa, apostando por el crecimiento deportivo, el talento joven y la consolidación de un proyecto que aspira a seguir compitiendo al máximo nivel.

Con Sonia García al frente del equipo y Loli Cortinas como segunda entrenadora, el Servigroup Playas de Benidorm afronta este nuevo desafío con la máxima ilusión, consciente de la exigencia de una competición que reunirá a algunas de las mejores plantillas del país, pero también convencido de que dispone de las herramientas necesarias para competir con ambición en esta nueva etapa.

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La cuenta atrás para una temporada histórica ya ha comenzado.