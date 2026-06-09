Los 33 mejores riders de la Comunitat Valenciana compitieron Campeonato Autonómico de Scooter Freestyle en el Skate Park de “La Nucía, Ciudad del Deporte”, el pasado fin de semana. Hubo un gran nivel con trucos y saltos imposibles. Un autonómico donde los deportistas sumaron puntos para la clasificación del Campeonato de España en las diferentes categorías: U8, U12, Sub-16 y Absoluta. Destacar la participación de los riders nucieros Alexis Rico y Liam Such, que compitieron en “casa” y ante “su afición”.

Este Campeonato Autonómico de Scooter Freestyle están organizado por la Federación Patinaje Comunitat Valenciana (FPCV) con la colaboración de la Diputación de Alicante, Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de La Nucía. La entrega de trofeos contó con la presencia de Vicente Martí, presidente FPCV y Jessica Gommans, concejala de La Nucía.

El Skate Park acogió el Autonómico de Scooter Freestyle. / AYTO. DE LA NUCÍA

Campeones Autonómicos

El campeonato comenzó el sábado en el Skate Park de La Nucía con los entrenamientos libres y el domingo se realizó la competición y las finales de Scooter Freestyle FPCV.

Tras una intensa jornada de competición los podios quedaron de la siguiente forma: Sub-8: 1º Milan López; sub12: 1º Thiago Valls, 2º Andrés Leiva y 3º Álvaro García; Sub-16: 1º Brian Badía, 2º Yeudiel Pérez y 3º Pablo Guillem y en Absoluta: 1º Hugo Herrero, 2º Kevin Lorenzo y 3º Iker Villar.

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Hubo dos deportistas nucieros que compitieron en categoría Sub-16, rindiendo a un gran nivel: 5º Liam Such y 8º Alexis Rico.