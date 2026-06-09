La VII Volta a Peu Runners Ciutat de València marca el paréntesis estival

El XXI Circuit de Carreras Populares Caixa Popular llega al paréntesis estival con la celebración de la VII Volta a Peu Runners Ciutat de València, prevista para este domingo 14 de junio tras ser aplazada el pasado mes de febrero por alerta metereológica. Organizada por la Fundación Deportiva Municipal y el Club Runners Ciutat de València, será la sexta y penúltima cita del circuito, última hasta septiembre.

Publicación de Facebook sobre la 5K homologada.

Horario especial de salida

La proximidad del verano ha motivado que la salida de la carrera se reprograme a las 08:30 horas para garantizar la seguridad de los participantes ante posibles condiciones meteorológicas adversas por calor. La VII Volta a Peu Runners Ciutat de València es también la última de las 5k homologadas del circuito y recorrerá las calles del barrio de Mestalla, con salida y meta en la Avenida Aragón, a la altura del estadio de fútbol, hasta la Gran Vía Marqués del Turia, por el Puente de Aragón o la Alameda.

6ª Volta a Peu Runners Ciutat de Valencia: Busca tu foto / F. Calabuig

Inscripciones

Como es habitual, las inscripciones se mantienen abiertas hasta el jueves 11 de junio. Además de la modalidad competitiva, la cita también reúne carreras para menores de 14 años y la modalidad no competitiva ‘A tu ritmo’. Hasta la fecha, se han inscrito más de 1.200 personas, además de los 425 en ‘A tu ritmo’ y 25 en las pruebas de las categorías de formación. Pueden completar la inscripción a través del enlace: https://sportmaniacs.com/es/services/inscription/7ordf-volta-a-peu-runners-ciutat-de-valencia

La recogida previa del dorsal se puede realizar en la tienda Intersport del Parque Comercial Ademuz el viernes 12 de junio, en horario de 17:30 a 20:30, y el sábado 13 de junio, de 10:00 a 20:30. El día de la carrera se puede recoger 90 minutos antes de la prueba en la zona de salida.

El pasado año más de 5.500 personas participaron en una prueba pasada por agua en la que se impusieron Alejandro Ortuño (CA Playas de Castellón) y María Ureña (Serrano CA). Eric Peñalver y Alberto López, en chicos y Mª Ángeles Gimeno y Lydia Arseguet completaron el podio de la cita.

Las dos últimas pruebas tras el verano

El XXI Circuit Caixa Popular de Carreras Populares Ciutat de València regresará en septiembre con las dos últimas carreras de las ocho que componen el calendario: la XLVIII Volta a Peu als Barris de Sant Macel·lí i Sant Isidre, prevista para el 20 de septiembre, y la XVI Volta a Peu de les Falles, programada para el 4 de octubre, con la que concluirá la presente edición del circuito.