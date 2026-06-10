Esta es la agenda cultural de los Valencia Gay Games XII

València se prepara para convertirse en la capital mundial del deporte y la diversidad con la celebración de los Gay Games XII, del 27 de junio al 4 de julio. En paralelo, esta cita histórica contará con una programación cultural completa que acompañará a la competición durante toda la semana. “Los Gay Games son mucho más que una competición deportiva: son una celebración de la diversidad y València quiere acompañarlos con una agenda cultural a su altura”, ha señalado la concejala de Igualdad, Rocío Gil.

La agenda que entrelaza los actos propios de la cita internacional con una programación local centrada en la creación valenciana, con propuestas que abarcan desde la música y el arte hasta el cine, la moda y la reflexión. Los horarios y fechas de las más de 20 actividades culturales organizadas ya están disponibles en la página web oficial de los Gay Games.

Ceremonia de inauguración

La semana arrancará oficialmente el sábado 27 de junio con la ceremonia de inauguración en el Estadi Ciutat de València (19:30 horas), conducida por la valenciana Choriza May y con las actuaciones de Fruela, Soraya Arnelas y Mónica Naranjo, además de la participación de coros y bandas como el Gay Men Chorus of Washington DC o el Cor a Cor de València. Esa misma mañana, el antiguo cauce del Túria acogerá la International Rainbow Memorial Run, una carrera solidaria de unos tres kilómetros en homenaje a quienes ya no están.

Otras actividades

A lo largo de la semana, la música tendrá un papel protagonista con el Festival Cors & Chorals en el Palau de les Arts y el Festival de Bandas en el Palau de la Música, además de conciertos pop-up en espacios emblemáticos. El programa contempla también la competición y gala de cheerleading en l'Alqueria del Basket, el Memorial Moment en el MuVIM y la exposición del Memorial Quilt en el Complex Esportiu Cultural de la Petxina.

Por otro lado, la exposición ‘Valencia Queer: Identidades Artísticas Contemporáneas’, comisariada por Óscar Segrelles, reunirá en el Museu de la Ciutat la obra de ocho artistas residentes en València del 19 de junio al 30 de agosto. A ella se suman el festival de cine Pride in Motion, dedicado a la temática LGTBIAQ+ en el deporte; un mural de casi 400 metros cuadrados en el cauce del Túria, obra de Febra Estudio; la València Queer Fashion Show con más de 40 diseños de creadores valencianos como Modis Studio, Jaime Piquer, JustinCarV y David Juan; el Sport Kiki Ball, y el ciclo de charlas ‘Out Loud’ en el Meeting Point.

Clausura

La programación se cerrará el sábado 4 de julio con la ceremonia de clausura en el pabellón de la Font de Sant Lluís, presentada por She-La Fletcher y con la música de Rebeca, Nebulossa y Suri DJ, en una velada marcada, también, por un espectáculo nocturno de fuegos artificiales y que servirá además para ceder el testigo a Perth 2030. “Este cartel será el broche de oro de una semana única en la historia de nuestra ciudad, en la que el deporte y la cultura reunirán a más de 10.000 personas de 80 nacionalidades en torno a la diversidad y la libertad”, dijo la concejala de Igualdad, Rocío Gil.

El acceso a la ceremonia de clausura está incluido en la inscripción de las personas participantes en los Gay Games. Para las personas no participantes, el acceso a la compra de entradas está disponible en la web oficial de Gay Games desde esta semana.

El período de inscripción como participante finalizó el pasado 31 de mayo, si bien la organización tuvo que adelantar el cierre de inscripciones en una decena de disciplinas deportivas que se agotaron antes de tiempo debido a la alta participación. El período para inscribirse como voluntariado continúa abierto y disponible en la web oficial de los GGVLC2026 para todas aquellas personas interesadas en vivir la experiencia de los Gay Games València.