Cara y doble cruz para los valencianos en la jornada del miércoles del Valencia Premier Padel

Edu Alonso llegaba al Premier Padel Valencia P1 como valenciano con mayor ranking masculino (16). La tarde de su debut en esta edición del torneo, comenzaba con buenas sensaciones para Edu Alonso y su compañero Aimar Goñi, ambos jugadores nacionales vencían cómodamente en el primer set por 6-3, ante Jose Antonio Diestro e Ignacio Piotto.

La Fonteta vibraba y el apoyo a Edu Alonso y Aimar Goñi era máximo, el segundo set fue más parejo. La balanza se decantó del lado de la pareja formada por Piotto y Diestro, que vencían por 6-4 poniendo la igualada en el marcador.

Con un set para cada pareja e igualdad máxima en la pista, nos fuimos al tercer y decisivo set. Edu Alonso y Aimar Goñi saltaban a pista con ganas de lucirse ante el público y firmaban un inicio serio, la pareja rival no fue menos y siguió el ritmo que imponían sus contrarios. El partido llegó igualado al tramo decisivo (5-5), Piotto y Diestro hicieron los deberes ganando su saque y se adelantaron en el marcador (6-5).

Valencia Premier Padel P1 / M. A. Montesinos

Aimar y Edu debían ganar su saque para forzar el decisivo tie break. Se vivió un juego muy tenso en el que se notaba que el partido estaba en juego, los puntos iban variando de lado a lado de la red, ambas parejas sentián la presión y finalmente fueron Piotto y Diestro quiénes forzaron el break y se hicieron con el partido (7-5). Salió cruz para Edu Alonso que se despide tras esta derrota del torneo local.

Juanlu Esbrí, la cara del pádel valenciano en esta jornada

La pareja formada por el valenciano Juanlu Esbrí y el malagueño Alejandro Ruiz, saltaba a la pista 2 para arrancar el duelo internacional ante la pareja italiana formada por Flavio Abbate y Álvaro Montiel.

La pareja española logró realizar un break tempranero (3-2) y mantuvo el saque a lo largo de los juegos, esta consistencia les hizo vencer en el primer set (6-4) y poner el 1-0 en el marcador.

El segundo set fue similar al primero, lo único diferente fue el momento en el que llegó el break, esta vez se hizo de esperar, Esbrí y Alejandro lograron el break en el 6-5 y finiquitaron el encuentro con su saque (7-5).

Dura derrota en la pista central para Jessica Castelló

La pista central se preparaba, tras la victoria de Juan Lebrón, para acoger el partido entre Jessica Castelló y Lorena Rufo ante Marta Ortega y Martina Calvo.

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El encuentro se resolvió por la vía rápida, Marta y Martina no dieron ninguna opción a sus rivales y vencieron con un doble 6-1. Con esta derrota, finaliza la participación de los jugadoras y jugadores valencianos en el día de hoy.