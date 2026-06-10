Cuatro grandes eventos de vela en la Comunitat Valenciana: así son, fechas e impacto económico

La vela se consolida en la Comunitat Valenciana con cuatro grandes eventos. En los últimos años un calendario náutico sin precedentes en el Mediterráneo ha pueston a València en el foco mundial del mundo de la vela. La celebración de eventos internacionales como SailGP, las 52 SUPER SERIES y Valencia Boat Show, junto al papel estratégico de The Ocean Race, sitúan al territorio como uno de los grandes referentes mundiales de la náutica deportiva y de ocio.

Con el objetivo de analizar el impacto de estos acontecimientos en la economía y la industria, así como la proyección internacional de la Comunitat Valenciana, sus responsables han participado en un encuentro organizado por el Clúster de la Industria del Deporte de la Comunitat Valenciana, con el patrocinio de Valencia Boat Show, el respaldo de la Dirección General de Deporte y Dirección General de Industria de la Generalitat Valenciana y la colaboración de Miobio, Innsomnia y SailGP. La cita ha tenido lugar en INNSOMNIA, una de las bases de la nueva Marina Port València, y ha reunido también a empresas valencianas que forman parte del ecosistema vinculado a estos grandes eventos deportivos como Transvia, Miobio, Molca, Tyris y Ctech, además de representantes institucionales como Luis Cervera, director general de Deporte de la Generalitat Valenciana.

La náutica une fuerzas: los cuatro grandes eventos de la Comunitat Valenciana analizan juntos su impacto / SD

Un calendario náutico de referencia internacional

La presencia en la Comunitat Valenciana de competiciones y eventos de alcance global como SailGP, que llega a València por primera vez en 2026, The Ocean Race y las 52 SUPER SERIES, junto al Valencia Boat Show, uno de los principales salones náuticos del país, sitúa al territorio en una posición estratégica dentro del panorama náutico internacional.

La primera mesa redonda ha reunido a Tony Alquézar, CEO de Los Gallos SailGP Team, equipo español de SailGP; Estefania Esteve, directora financiera de The Ocean Race; Lars Böcking, director de comunicación, marketing y sostenibilidad de las 52 SUPER SERIES e Isabel Gil, directora del Valencia Boat Show, quienes han coincidido en destacar la importancia de la colaboración entre organizadores, administraciones y tejido empresarial para maximizar el legado de estos eventos más allá de su celebración. También han subrayado el valor de la recurrencia como elemento clave para consolidar infraestructuras, atraer inversión, generar empleo especializado y proyectar una imagen internacional asociada al mar, la innovación y la excelencia organizativa.

“SailGP representa hoy la punta de lanza de la náutica a nivel internacional. Es una competición que está creciendo a gran velocidad y cuyo objetivo es alcanzar los 20 Grandes Premios en su calendario mundial en los próximos años”, ha asegurado Tony Alquézar, CEO de Los Gallos SailGP Team, quien ha destacado que “uno de los rasgos diferenciales de SailGP es acercar la competición lo máximo posible a la costa, permitiendo que el público disfrute de la acción desde una posición privilegiada” en esta apasionante competición entre 13 naciones donde los catamaranes son capaces de superar los 100 km/h.. “En cada edición seguimos ampliando la capacidad de las gradas y de las áreas de hospitality para mejorar la experiencia de los aficionados.”

Sobre la llegada del Spain Sail Grand Prix | Valencia a la ciudad, el responsable del equipo español ha señalado que la ciudad “reunía todas las condiciones que buscábamos para incorporar una nueva sede al campeonato y estamos convencidos de que puede convertirse en uno de los mejores Grandes Premios del calendario SailGP. La ciudad cuenta con unas infraestructuras excepcionales, una gran tradición vinculada al mar y la capacidad organizativa necesaria para albergar un evento de esta dimensión. Además, es la tercera ciudad más grande de España y cumple con todos los requisitos para acoger una competición global como SailGP”.

SailGP llega a València por primera vez en 2026 / SD

Por su parte, Lars Böcking, director de comunicación, marketing y sostenibilidad de las 52 SUPER SERIES, ha destacado “esta será la quinta ocasión en la que las 52 SUPER SERIES compiten en Valencia. Nuestra historia con la ciudad comenzó en 2012, el mismo año en que nació el circuito. Entonces arrancamos con solo cuatro barcos y, catorce años después, llegamos a Valencia con una flota de 16 embarcaciones de 11 nacionalidades diferentes y regatistas procedentes de 23 países.

"El Valencia Boat Show es un claro ejemplo de cómo un evento náutico puede generar un impacto real y sostenido en el territorio. Llevamos diecisiete años celebrando el salón, creando oportunidades para la industria local, impulsando el turismo y el deporte, generando actividad económica y acercando la náutica a nuevos públicos. Esa continuidad es la que permite consolidar empresas, atraer inversión y construir un ecosistema vinculado al mar que va mucho más allá de los días de celebración del evento", ha señalado Isabel Gil, directora del Valencia Boat Show.

“The Ocean Race ha acumulado más de 1.6 millones de visitantes en el Ocean Live Park en Alicante, casi medio billón de impacto en el PIB español, ha creado 8.000 puestos de trabajo y más de 200 millones de impacto mediático. Además también medimos el impacto de recaudación fiscal que genera nuestro evento, llegando a alcanzar 41 millones en una de las anteriores ediciones. Gracias a este impacto nuestro evento ha sido declarado Evento de Especial interés público por sexta vez consecutiva. Además, eventos como The Ocean Race sitúan a las ciudades sede en el escenario mundial y las asocian a valores como la innovación, la sostenibilidad, el deporte y la cooperación internacional”, comenta Estefania Esteve, directora financiera de The Ocean Race.

Tony Alquézar, CEO de Los Gallos SailGP team, equipo español de SailGP; Estefania Esteve, directora financiera de The Ocean Race; Luis Cervera, director general de Deporte de la GVA; Isabel Gil, directora del Valencia Boat Show y Lars Böcking, director de comunicación, marketing y sostenibilidad de las 52 SUPER SERIES / SD

València, protagonista

El director general de Deporte, Luis Cervera, ha señalado que este evento pretende “reflexionar conjuntamente sobre el impacto real que estos grandes acontecimientos generan en nuestro territorio, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también económico, industrial e internacional. Hoy no hablamos únicamente de competiciones, hablamos de oportunidad, de innovación, de empleo y de posicionamiento global”. En este sentido, el director general de Deporte ha manifestado que la Generalitat impulsa este foro puesto que “es un espacio de intercambio de conocimiento, generación de oportunidades y alineamiento estratégico en torno al ecosistema náutico-deportivo”.

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Seis meses de alto voltaje Durante los últimos meses de 2026, la ciudad de València protagonizará una secuencia de alto voltaje con la celebración del Spain Sail Grand Prix | Valencia, evento que forma parte del Rolex SailGP Championship los días 5 y 6 de septiembre, el cierre de temporada de las 52 Super Series del 5 al 10 de octubre y el Valencia Boat Show, del 28 de octubre al 1 de noviembre. En 2027 llegará el turno de The Ocean Race, que celebrará su salida desde Alicante del 8 al 17 de enero.