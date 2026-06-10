La Fonteta vibró con el estreno triunfal de Tamara Icardo

La Fonteta vivió este martes una intensa jornada en el Valencia Premier Padel P1 marcada por las emociones, los grandes debuts y una despedida tan inesperada como dolorosa. El día arrancó en la pista central con la eliminación de Alejandra Salazar en el que ha sido su último torneo en Valencia. La madrileña y Andrea Alonso, séptimas cabezas de serie, cayeron con contundencia ante Martina Fassio y Raquel Eugenio por 6-1 y 6-0, poniendo fin de manera prematura a una cita muy especial para una de las grandes leyendas del pádel mundial.

Pero si hubo un momento especialmente emotivo para la afición valenciana fue el regreso de Tamara Icardo. La mejor jugadora valenciana del mundo volvió a competir en casa acompañada por Claudia Jensen y respondió con una actuación muy sólida. La pareja se impuso a Sofía Saiz y Marina Talaván por 6-1 y 6-4, en un encuentro en el que la valenciana mostró un gran nivel y dejó patente la ilusión que le hacía volver a jugar ante su público.

La Fonteta vivió este martes una intensa jornada en el Valencia Premier Padel P1 marcada por las emociones, los grandes debuts y una despedida tan inesperada como dolorosa. / FERNANDO BUSTAMANTE

Competición femenina

La jornada femenina también dejó el triunfo de Bea Caldera y Carmen Goenaga, que superaron a Noa Cánovas y Marta Rodríguez por 6-2 y 7-5 para sellar su presencia en octavos de final. Mientras tanto, en la pista 2, Marina Guinart y Victoria Virseda consiguieron el pase a la siguiente ronda después de que Lorena Martínez y Ana Pérez se vieran obligadas a retirarse por lesión cuando el marcador reflejaba 6-3 y 2-1 para la pareja favorita.

Otro de los focos de atención estuvo en Sara Errani. La reciente campeona de Roland Garros en dobles mixtos debutó en Valencia junto a Giulia Parmigiani, pero no pudo superar su estreno en el torneo y cayó ante Marta Riera y Tania Navarro por un doble 6-4.

También avanzaron Aranzazu Osoro y Victoria Iglesias tras imponerse a Carolina Orsi y Patty Llaguno en un intenso encuentro que se resolvió por 7-5, 0-6 y 7-6.

Competición masculina

En categoría masculina hicieron su debut varias de las principales parejas del circuito. Jon Sanz y Coki Nieto arrancaron con autoridad su participación en Valencia tras imponerse a Álvaro Fernández Lancha y Enrique Goenaga por 6-3 y 7-5.

También comenzaron con victoria Paquito Navarro y Martín Di Nenno, que superaron a Javier González y Álvaro Meléndez por 7-5 y 7-6 en un encuentro muy igualado que exigió máxima concentración a la pareja hispanoargentina.

Paquito Navarro y Martín Di Nenno superaron a Javier González y Álvaro Meléndez por 7-5 y 7-6. / FERNANDO BUSTAMANTE

Paquito Navarro y Martín Di Nenno, que superaron a Javier González y Álvaro Meléndez por 7-5 y 7-6 en un encuentro muy igualado que exigió máxima concentración a la pareja hispanoargentina. / FERNANDO BUSTAMANTE

Una de las sorpresas del día llegó con la derrota de Álex Arroyo y Tolito Aguirre. La pareja cayó por 6-3 y 6-3 ante Franco Mouriño y Marc Quílez, que firmaron uno de los triunfos más destacados de la jornada.

Javi Leal y Fran Guerrero tampoco dieron opciones a Víctor Ruiz y Marcos Ortega, a quienes derrotaron por 6-1, 3-6 y 6-0 para avanzar a octavos. Por su parte, Pablo Lijó y Pablo García protagonizaron una gran remontada frente a Íñigo Jofre y Jesús Bautista, imponiéndose por 6-7, 6-2 y 6-1.

Marc Sintes y David Santigosa también firmaron una actuación muy sólida para eliminar a Javier Barahona y Gonzalo Alfonso por 6-4 y 6-4. Además, Javi García y Javi Jiménez superaron con claridad a Álvaro Cepero y Antonio Torre por 6-2 y 6-2.

La sesión de noche tuvo como protagonistas a Mike Yanguas y Franco Stupaczuk, terceros cabezas de serie del torneo, que cerraron la jornada en la pista central con una contundente victoria ante Maxi Benítez y Álex Patiniotis por 6-1 y 6-4. La dupla hispanoargentina mostró un gran nivel desde el inicio y confirmó su condición de favorita para pelear por el título en Valencia.

Hacia la recta final

Con la entrada en competición de varias de las principales parejas del circuito, una Fonteta entregada y numerosos encuentros de gran nivel, el Valencia Premier Padel P1 afronta ahora unos octavos de final que prometen mantener el espectáculo y la emoción en la capital del Turia.

La expectación crecerá todavía más este miércoles con una jornada de auténtico lujo para los aficionados. La pista central acogerá el esperado debut de los números uno del mundo, Arturo Coello y Agustín Tapia, además del estreno de Alejandro Galán y Federico Chingotto, dos de las grandes referencias del circuito y firmes aspirantes al título. La jornada contará también con un marcado protagonismo valenciano gracias a la presencia de Edu Alonso, que saltará a la pista ante su afición en busca de una plaza en los cuartos de final. Con las principales estrellas ya en competición y el ambiente creciendo día a día en La Fonteta, Valencia se prepara para vivir una de las jornadas más atractivas de todo el torneo.