Recorrido y cortes de tráfico por la VII Volta a Peu Runners Ciutat de València

València celebrará este domingo 14 de junio la VII Volta a Peu Runners, la que iba a ser la tercera cita del XXI Circuito Caixa Popular de Carreras Populares Ciutat de València, prevista para el pasado 15 de febrero, que tuvo que ser suspendida por alerta meteorológica, y que se convierte ahora en la última prueba del calendario antes del paréntesis estival.

Esta carrera es una de las cuatro pruebas del Circuito que cuenta con la homologación 5K de la Real Federación Española de Atletismo. Además de la carrera central, la cita incluye también carreras infantiles para menores de 14 años, con recorridos adaptados a las diferentes edades. También, y como ya es habitual, la modalidad ‘A tu Ritmo’ permitirá que los ciudadanos y ciudadanas que lo deseen puedan realizar estos cinco kilómetros como consideren y, de esta forma, participen en la jornada de una forma menos competitiva, con una exigencia física menor.

Desde el Servicio de Movilidad del Ayuntamiento se ha preparado un dispositivo especial de tráfico para garantizar la celebración de la prueba y la movilidad ciudadana, que implicará cortes al tráfico rodado por los barrios de Mestalla y de la Gran Vía.

Recorrido

Con el fin de garantizar la seguridad de las personas participantes y para evitar incidentes por las condiciones meteorológicas actuales, la organización ha decidido adelantar la salida de la prueba a las 8:30 horas, media hora antes de la salida habitual de las pruebas del circuito. La cita deportiva tendrá lugar entre las 8:30 y las 9:50 horas, y se desarrollará por el siguiente recorrido: avenida d’Aragó, puente d’Aragó, Gran Vía Marqués del Túria hasta poco antes de llegar a la calle Russafa, regreso por el sentido contrario de la misma Gran Vía, avenida Jacinto Benavente hasta Mestre Racional, regreso por el sentido contrario de Jacinto Benavente, puente d’Aragó, plaza de Saragossa, avenida d’Aragó sentido Blasco Ibáñez hasta el final y, de nuevo, la avenida d’Aragó hasta la altura del estadio de Mestalla, donde está ubicada la meta.

Recorrido de la Volta a Peu Runners Ciutat de València. / AYTO. DE VALENCIA

Restriccciones al tráfico

Según las previsiones del dispositivo de tráfico, la avenida d’Aragó en dirección al centro de la ciudad, entre el estadio de Mestalla y la calle José Edmundo Casañ, permanecerá cerrada a la circulación de 6:00 a 12:00 horas para permitir el montaje de la zona de salida y meta, así como para que se puedan llevar a cabo las carreras infantiles de que también consta la convocatoria, que serán entre las 9:50 y las 10:45 horas.

Restricciones al estacionamiento

Asimismo, desde el sábado 13 a las 22:00 horas, y hasta el domingo 14 a las 12:00 horas, estará prohibido estacionar en la avenida d’Aragó (entre las calles Amadeu de Savoia y José Edmundo Casañ), en la calle Finlàndia (en la mediana central de separación de sentidos de la avenida d’Aragó), y en ambos lados de la calle Joan Reglà.

Afecciones al transporte urbano

En cuanto a las afecciones en el transporte urbano de la EMT, la compañía municipal ha planificado desvíos en 18 líneas. Las nuevas rutas planificadas podrán consultarse en la sección "Última Hora" de la web de la EMT, en la App y en redes sociales.