El alicantino Miguel Baidal finaliza noveno en la final universitaria nacional de 10.000 metros de Estados Unidos

El atleta alicantino Miguel Baidal, integrante del Club de Atletismo Cárnicas Serrano, ha finalizado en novena posición en la final nacional universitaria de 10.000 metros de Estados Unidos, disputada esta madrugada en la ciudad de Eugene (Oregón), uno de los principales escenarios del atletismo mundial.

Baidal, de 24 años, completó la prueba con un tiempo de 28:17, estableciendo así una nueva mejor marca personal y culminando una destacada temporada en el circuito universitario estadounidense. El atleta de la Universidad de Eastern Kentucky cruzó la línea de meta en novena posición en una final reservada a los 24 mejores especialistas universitarios del país.

A lo largo de la competición, Baidal mantuvo una carrera sólida y regular que le permitió finalizar por delante de todos los atletas no africanos presentes en la prueba, en una final marcada por el elevado nivel competitivo y la amplia presencia de corredores procedentes de países africanos.

Con este resultado, el fondista alicantino concluye entre los diez mejores atletas universitarios de Estados Unidos en la distancia de 10.000 metros, después de superar durante la temporada las diferentes rondas clasificatorias de la NCAA, un proceso en el que participan cientos de corredores de universidades de todo el país.

Miguel Baidal cuenta con una destacada trayectoria deportiva. Entre sus principales logros figuran el título de campeón de España de 10K conseguido en 2024 y la medalla de bronce lograda en los 10.000 metros del Campeonato de Europa Sub-23 en 2023, además de varias internacionalidades con la selección española.

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La actuación de Baidal pone fin a su etapa académica y deportiva en Estados Unidos, donde ha compaginado sus estudios universitarios con la competición de alto nivel. Tras esta experiencia, el atleta regresará a España para reincorporarse al calendario nacional junto al Club de Atletismo Cárnicas Serrano.