Calendario polideportivo del fin de semana

Baloncesto

Liga ACB : Semifinal (al mejor de cinco partidos): Valencia Basket 118-117 Joventut. Así ha sido el partido.

Valencia Basket - Joventut, viernes 12 de junio de 2026 a las 20:00 horas en el Roig Arena; Joventut - Valencia Basket, domingo 14 de junio de 2026 a las 20:00 horas; Joventut - Valencia Basket, martes 16 de junio de 2026 a las 20:00 horas; Valencia Basket - Joventut, jueves 18 de junio de 2026 a las 20:00 horas en el Roig Arena.

Cuadro de los play-offs.

Balonmano

Ascenso a ASOBAL : Fundación Agustinos 25- 34 Viveros Herol Nava (partido de ida).

.Viveros Herol Nava - Fundación Agustinos (partido de vuelta), sábado 13 de junio de 2026 a las 19:30 horas.

Hockey patines

Liga OK Masculina : Así van los play-offs por el título. La OK Liga ya conoce a su primer finalista. El Hockey Club Liceo certificó su clasificación para la final por el título tras imponerse por 3-4 al Calafell La Menorquina en el cuarto encuentro de semifinales, cerrando la eliminatoria por 3-1 y confirmando su condición de dominador de la temporada.

Fútbol sala

Primera División : Acabó la temporada para los equipos de la Comunitat Valenciana, con la permanencia del Servigroup Peñíscola FS y el descenso del Family Cash Alzira.

Así van los playoff por el título

Segunda División : Play-off de ascenso: Resultados cuartos de final. Así quedan las semifinales.

Segunda División B Masculina : Así van los play-offs de ascenso a la categoría de plata.

Voleibol

Liga Europea : España - Macedonia del Norte (viernes 12 de junio de 2026 a las 19:30 horas) y España - Azerbaiyán (domingo 14 de junio de 2026 a las 18:00 horas) en el pabellón Pedro Ferrándiz de Alicante.

La selección española femenina absoluta de voleibol regresará este fin de semana a Alicante para disputar la segunda etapa de la Liga Europea, competición en la que se mantiene invicta tras las dos victorias logradas en Bosnia-Herzegovina. España arrancó su participación en la Liga Europea con triunfos ante Bosnia-Herzegovina (0-3) y Kosovo (1-3), resultados que le permiten afrontar con confianza una fase que también servirá para seguir preparando el Campeonato de Europa que se disputará a finales de agosto en Bakú.

Además de los encuentros de España, Macedonia del Norte y Azerbaiyán se medirán el sábado a las 18:30 horas. Antes de ese partido, las internacionales españolas participarán en una firma de fotografías con los aficionados en el propio pabellón.

Tras las fases de Bosnia y Alicante, la selección cerrará la ronda preliminar de la competición en Kópavogur (Islandia), donde se enfrentará a Finlandia e Islandia.

Los mejores equipos accederán a una fase final con semifinales previstas entre finales de junio y principios de julio y finales programadas entre el 8 y el 12 de julio.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Pilota valenciana : Individual de escala i corda 2026. Final escala i corda: Giner - Salva Palau, aplazada del domingo 7 al sábado 13 de junio en el trinquet de Pelayo a las 18:30 horas.

. Tonet IV defén la seua hegemonia en la quarta final consecutiva de l'Individual de raspall contra Iván, domingo 14 de junio a las 11:15 horas en el trinquet de Xeraco

. Lliga de raspall 2026: Bicorp i Massamagrell es coronen al Real de Gandia.

Programació dissabte 13 de juny: La competició continuarà el dissabte 13 de juny. La jornada començarà a les 9:45 hores amb la final de Cinquena masculina entre Bonrepòs i Mirambell i La Vall. Posteriorment, a les 11:00 hores, es decidirà el títol de Tercera masculina, amb un atractiu duel entre La Vall i La Vall B que garantirà un títol per al club vallero. Finalment,la jornada acabarà amb la partida entre Castelloner A i Ajuntament de Beniparrell A en la categoria Sènior.

Diumenge 14 de juny: Les finals es completaran el diumenge 14 de juny amb tres partides. A les 16:00 hores es jugarà la final de Segona femenina entre Carlet Volea B i CPV Massamagrell B. A les 17:30 hores serà el torn de la final de Tercera femenina, que enfrontarà Ajuntament de Beniparrell B i Bicoroliva Bicorp. Per últim, a les 19:00 hores es baixarà el teló de la competició amb la final de Sisena masculina entre Paraíso Natural Bicorp i Moixent Les Alcusses B, que posarà el punt final a tres jornades de gran pilota al carrer de pilota Regidor Vicent Mascarell del Real de Gandia.

Pádel: Valencia Premier Padel P1, del 6 al 14 de junio en el Pabellón Fuente de San Luis (La Fonteta). Las mejores palas del mundo estarán en el Valencia Premier Padel P1.

Horarios y resultados de los partidos.

Baloncesto : Basket Summer Cup, torneo nacional de baloncesto que se celebrará del 12 al 14 de junio en la comarca de la Safor.

Balonmano : Clinic de Balonmano - Susana Pareja, jueves 11 de junio de 19:30 a 21:00 horas en el Poliesportiu Cabanyal – Canyamelar. La olímpica Susana Pareja protagoniza un nuevo clínic formativo de balonmano en València.

Polideportivo : Esports al Barri, sábado 13 de junio de 2026 de 10:30 a 13:30 horas en el barrio de La Petxina (Extramurs), concretamente en las instalaciones del Complex Esportiu Cultural Petxina (Pg. de la Petxina, 42).

. València celebra el III Foro Mujer y Deporte, sábado 13 de junio en el Complejo Deportivo-Cultural Petxina, entre las 09:30 y las 13:30 horas.

Motor : TCR y Volrace, sábado 13 y domingo 14 de junio de 2026 en el Circuit Ricardo Tormo.

Rugby : 18 European Golden Oldies Rugby Festival (EGORF), del 11 al 14 de junio en el antiguo cauce del río Turia, tanto en el Campo de Rugby del Río como en los de Quatre Carreres, dentro del Jardín del Turia. Valencia reunirá a más de 1.500 jugadores en el Europeo de Veteranos EGORF 2026. Programa: 11 de junio, a las 20:00 horas – Ceremonia de bienvenida en la Terraza del Umbracle; 12 de junio, desde las 9:00 horas – Partidos en el Campo de Rugby del Río y en los Campos de Quatre Carreres ; 14 de junio, desde las 9:00 horas – Partidos en el Campo de Rugby del Río y en los Campos de Quatre Carreres . A las 20:00 horas– Ceremonia de clausura en Tinglado 2 de La Marina.

Atletismo : VII Volta a Peu Runners Ciutat de València, domingo 14 de junio a las 08:30 horas. La VII Volta a Peu Runners Ciutat de València marca el paréntesis estival.

Recorrido y cortes de tráfico por la VII Volta a Peu Runners Ciutat de València.

. Control Autonómico de Pruebas Combinadas AL 2026 / Denia - Alicante. Fecha: 13/06/26 - 14/06/26 / Jornada: M / Aire Libre / Nacional / Organiza: C.A.Dianium

. Campeonato Provincial Sub-12 JECV Valencia / Valencia (Turia). Fecha: 13/06/26 / Hora: 9:00 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: C.A.Poblats Maritims

. VI Control Federado Tipo B - Delegación de Castellón / Castellón (Gaetá Huguet). Fecha: 13/06/26 / Jornada: T / Aire Libre / Nacional / Organiza: Delegación Castellón

. VI Control Federado Tipo A - Delegación de Alicante / Torrevieja - Alicante. Fecha: 13/06/26 / Jornada: T / Aire Libre / Nacional / Organiza: A designar

. Campeonato de P.Combinadas Sub-12 AL JECV Alicante / Torrevieja - Alicante. Fecha: 13/06/26 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: A designar

. Campeonato Autonómico Máster al Aire Libre Comunidad Valenciana / Valencia (Turia). Fecha: 13/06/26 / Hora: 19:00 / Jornada: T / Aire Libre / Nacional / Organiza: FACV

. Campeonato de España de Clubes Primera División - Liga Joma - Final Permanencia Hombres / Durango. Fecha: 13/06/26 - 14/06/26 / Aire Libre / Nacional / Organiza: RFEA

. Campeonato de España de Clubes División de Honor Liga Joma - Final Permanencia Hombres / L'Hospitalet de Llobregat. Fecha: 13/06/26 - 14/06/26 / Aire Libre / Nacional / Organiza: RFEA

. Campeonato de España de Clubes Primera División - Liga Joma - Final Título Hombres / Pamplona. Fecha: 14/06/26 / Aire Libre / Nacional / Organiza: RFEA

. Campeonato de España de Clubes Primera División Liga Iberdrola - Final Título Mujeres / Pamplona. Fecha: 13/06/26 / Aire Libre / Nacional / Organiza: RFEA

Campeonato de España de Clubes Primera División Liga Iberdrola - Final Permanencia Mujeres / Huesca. Fecha: 13/06/26 / Aire Libre / Nacional / Organiza: RFEA

Campeonato de España Clubes Primera División. / RFEA

. Campeonato de España de Clubes División de Honor Liga Iberdrola - Final Permanencia Mujeres / Madrid. Fecha: 13/06/26 - 14/06/26 / Aire Libre / Nacional / Organiza: RFEA

. Campeonato de España de Clubes División de Honor Liga Iberdrola - Final Título Mujeres / Pamplona. Fecha: 13/06/26 / Aire Libre / Nacional / Organiza: RFEA

. Campeonato de España de Clubes División de Honor Liga Joma - Final Título Hombres / Pamplona. Fecha: 14/06/26 / Aire Libre / Nacional / Organiza: RFEA

Campeonato de España Clubes División de Honor. / RFEA

Montañismo : Desafío Galayos, Campeonato de España de Clubs. FEDME, sábado 13 de junio de 2026 en Ávila.

Publicación de Trail Tietar sobre una carrera por montaña en plena Sierra de Gredos.

. XIV Cursa per Muntanya les Xosses de Crevillent, sábado 13 de junio de 2026 a las 18:30 horas.

Ciclismo : II Gran Premio de Ciclismo UPV, domingo 14 de junio de 2026. Recorrido urbano y más de 70 km para las categorías Élite. La salida oficial está programada a las 09:30 horas en el Camí de Vera s/n, a la altura del Edificio 3A de la UPV. Desde allí, el pelotón recorrerá un circuito cerrado que parte desde el interior del campus y se extiende hacia el exterior, siguiendo el Camino de Vera.

. Cronoescalada - CC Rafa Valls, viernes 12 y sábado 13 de junio de 2026 en cocentaina (Alicante). Una doble jornada de ciclismo con protagonismo para las Escuelas, prueba puntuable para la Challenge Provincial, y Cadete, Júniors y Sub-23. El recorrido: viernes, 12 de junio. 16:30 horas. Cronoescalada-CC Rafa Valls ( Prólogo). Palau Comtal-Avenida Mas de Moltó (La Palisana). 1,1km, para Cadetes, Júniors y Sub-23 . Sábado, 13 de junio. Parc del Ferrocarril (Circuito). 09:00 horas. Escuelas y Cadetes, un circuito que tendrá de todo, subida, sterrato y llano, para los Cadetes. Las escuelas tendrán también un trazado exigente y divertido, pero sin sterrato.

. Desafío Maestrat 2026, sábado 13 de junio de 2026 en Benicarló (Castellón).

Publicación de Facebook sobre un tema específico.

. V Trofeu social Rabelbunyol, sábado 13 de junio de 2026 a las 17:30 horas.

. Volta a la Ribera, domingo 14 de junio de 2026.

. Memorial Jose Vidal - Challenge Alicante Interior, domingo 14 de junio de 2026. Categorías Cadete, Júnior y sub-23.

. II Open BTT-XCO Trofeu Niñerola Picassent, domingo 14 de junio de 2026.

Publicación de Facebook sobre el Paraje del Clot de les Tortugues de Picassent.

. Trofeo Escuelas de Ciclismo Alqueries del Niño Perdido (Castellón), domingo 14 de junio de 2026 a las 10:00 horas.

. III Trofeo Ajuntament de Daimus (Valencia), domingo 14 de junio de 2026, a las 09:30 horas.

Natación :

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