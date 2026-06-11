Este es el camino de Los Hispanos en el Mundial 2027

La International Handball Federation celebró el sorteo de la fase final del Campeonato del Mundo de Alemania 2027 en Munich, una de las sedes del torneo continental que se organizará de forma íntegra en el país alemán entre el 13 y el 31 de junio de 2027. Kiel, Hannover, Magdeburgo, Colonia, Stuttgart y Munich serán las ciudades sede de la edición mundialista.

Los Hispanos, que estaban ubicados en el bombo 2, han sido destinados a Dinamarca, concretamente al Grupo C que se disputa en Munich, donde debe enfrentarse a Croacia, Chile y Turquía.

Grupos

Grupo A: Alemania, Serbia, Túnez y Uruguay

Grupo B: Egipto, Italia, Cabo Verde y Arabia Saudí

Grupo C: Croacia, España , Chile y Turquía

, Chile y Turquía Grupo D: Argentina, Francia, Brasil y Kuwait

Grupo E: Suecia, Noruega, Grecia y Catar

Grupo F: Portugal, Islas Feroe, Polonia y Argelia

Grupo G: Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos y Angola

Grupo H: Islandia, Macedonia del Norte, Baréin y Japón

El análisis de los rivales

Jordi Ribera valoró el sorteo del próximo Mundial y destacó que, con la participación de 32 equipos, "siempre terminan siendo sorteos un poco diferentes". Sobre la fase de grupos, señaló que España se encontrará con Croacia, "un equipo que nos hemos visto siempre con disparidad de resultados". El seleccionador recordó que los Hispanos lograron imponerse a los croatas en los Juegos Olímpicos, pero también evocó "el recuerdo del primer partido del Europeo", una derrota que acabó provocando la eliminación española de la fase preliminar.

Además, Ribera apuntó que Chile "siempre ha sido un equipo que nos ha generado bastantes problemas", aunque recalcó que España "siempre parte como favorita", una consideración que también extendió a Turquía. "No deja de ser un equipo que siempre partes como favorita, igual que Turquía", afirmó sobre los dos rivales que completan el grupo.

Pensando en una posible clasificación para la siguiente ronda, el técnico explicó que España podría cruzarse con el grupo de Brasil, Francia y Argentina. "Tenemos a Brasil, que nos ganó en el último Mundial; a Francia, que hemos tenido varios resultados diferentes; y una Argentina que viene de cabeza de serie, siempre un equipo peleón", resumió. Ribera incidió en la importancia del campeonato, ya que "es un Mundial que te da la clasificación para los Preolímpicos y hay una plaza para los Juegos Olímpicos", por lo que considera que la selección afronta ya "la recta final de este ciclo".