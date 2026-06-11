Confedecom destaca el impacto de la bonificación al deporte base

Los clubes y federaciones deportivas de la Comunitat Valenciana han ahorrado 8.727.496,91 euros gracias a la bonificación del 100% de las contingencias comunes para entrenadores y monitores del deporte base, una medida que ha contribuido a reforzar la sostenibilidad económica y la profesionalización de las entidades deportivas.

Este dato se enmarca en el balance presentado por la Confederación de Uniones de Federaciones Deportivas de España (CUFADE), que cifra en 118 millones de euros el ahorro total alcanzado en todo el territorio nacional, superando en un 35% las previsiones iniciales realizadas cuando se impulsó la medida.

La bonificación, recogida en la disposición adicional segunda de la Ley 7/2024, ha permitido reducir significativamente los costes laborales de clubes y federaciones, con el objetivo de favorecer la contratación de entrenadores y monitores y contribuir a la profesionalización del deporte base. Según el informe de CUFADE, el empleo vinculado a estas figuras ha crecido un 30% durante el primer año de vigencia de la norma.

Desde Confedecom, la Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana, destacan que el impacto de esta medida en la Comunitat Valenciana ha sido relevante para la sostenibilidad económica de los clubes deportivos, muchos de los cuales desarrollan una labor esencial de formación y promoción deportiva con recursos limitados.

“Esta medida ha contribuido a reforzar la estabilidad económica de federaciones y clubes, facilitando que puedan seguir impulsando proyectos deportivos, mejorar sus servicios y continuar apoyando el desarrollo de los deportistas en toda la Comunitat Valenciana”, afirma Salvador Fabregat, presidente de la entidad.

Estabilidad

Además del ahorro directo, la medida ha contribuido a reforzar la estabilidad de las organizaciones deportivas, ya que facilita una gestión más profesional y garantiza la continuidad de numerosos proyectos deportivos de base en todo el territorio valenciano.

Confedecom se suma así a la valoración realizada por CUFADE, que considera que la medida demuestra cómo la inversión pública en deporte genera un retorno económico y social tangible. No obstante, ambas entidades coinciden en la necesidad de seguir avanzando en la eliminación de determinadas barreras regulatorias que todavía limitan el alcance de la bonificación y que, según el informe técnico, podrían incrementar su impacto entre un 30% y un 40% adicional.

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La Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana reitera su compromiso con la defensa de los intereses del deporte federado valenciano y continuará trabajando para impulsar medidas que favorezcan el crecimiento, la profesionalización y la viabilidad de las entidades deportivas de la Comunitat Valenciana.