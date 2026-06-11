Fundación Iberdrola España y CPE amplían el alcance de sus becas formativas para deportistas con discapacidad

La Fundación Iberdrola España y el Comité Paralímpico Español (CPE) han acordado reforzar su compromiso con el futuro profesional de los deportistas con discapacidad en la nueva edición del programa de Becas Fundación Iberdrola España, que en el curso 2026-2027 presenta importantes novedades destinadas a llegar a un mayor número de beneficiarios y ofrecer oportunidades de formación en nuevas áreas.

Entre las principales mejoras de esta edición destaca la ampliación de los perfiles que pueden optar a las ayudas. Además de los deportistas con discapacidad que forman parte del Plan ADOP, la convocatoria se abre también a quienes dispongan de la consideración de Deportista de Alto Nivel (DAN) o de Alto Rendimiento (DAR) y practiquen alguna de las 29 disciplinas paralímpicas incluidas en los Juegos de Verano o de Invierno, lo que amplía significativamente el número de potenciales beneficiarios.

Además, para este próximo curso el programa amplía el catálogo de estudios susceptibles de recibir financiación. A las enseñanzas universitarias de grado, doble grado y máster oficial se suman ahora los ciclos de Formación Profesional y los cursos de especialización orientados a mejorar la empleabilidad, especialmente en sectores con gran proyección laboral como los idiomas, la tecnología, la ciberseguridad o la inteligencia artificial. El importe de las becas será de hasta 3.500 euros por beneficiario.

Formación y deporte para construir el futuro

Con esta iniciativa, ambas entidades refuerzan su compromiso con el desarrollo integral de los deportistas con discapacidad, facilitando que puedan compatibilizar su carrera deportiva con una formación académica de calidad que les permita afrontar con mayores garantías su futuro profesional una vez finalizada la etapa competitiva.

La convocatoria se regirá por criterios de igualdad, mérito, objetividad y transparencia, valorándose aspectos como el expediente académico, el aprovechamiento de estudios anteriores, la tipología de la formación cursada y la percepción de otras ayudas.

Presentación de solicitudes

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes una vez publicada la convocatoria en la página web del Comité Paralímpico Español el próximo 15 de octubre. Entre la documentación requerida figuran la acreditación de la condición deportiva, la matrícula de los estudios para los que se solicita la ayuda, el expediente académico y la justificación de los gastos objeto de la beca.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 15 de noviembre de 2026, mientras que la resolución de las ayudas se hará pública el 26 de noviembre.

Compromiso compartido con la inclusión

La Fundación Iberdrola España y el Comité Paralímpico Español mantienen desde hace dos décadas una estrecha colaboración para impulsar proyectos que favorezcan la inclusión, la igualdad de oportunidades y el desarrollo personal y profesional de las personas con discapacidad a través del deporte.

Con esta nueva convocatoria de becas, ambas organizaciones reafirman su apuesta por el talento, el esfuerzo y la formación como herramientas fundamentales para construir una sociedad más inclusiva y con mayores oportunidades para todos.