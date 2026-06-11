Héctor Catalá: "Un nuevo podio en el Campeonato de Europa sería un buen regalo de cumpleaños"

Héctor Catalá (Serra, Valencia, cumplirá 38 años el 17 de junio) estrena este fin de semana la actual temporada. El deportista FER afronta el Campeonato de Europa de triatlón paralímpico este domingo en Tarragona. Un Europeo especial por celebrarse en casa y porque defiende el título conseguido en 2025 en Besançon (Francia). "No le concedo una especial importancia. Ni me motiva más, ni conlleva un extra de presión, ni van a darme unos segundos de bonificación por el título de 2025. Aquello es pasado. Fue bonito y lo recuerdo con mucho cariño, pero es pasado", destacó Catalá sobre si se siente presionado por la defensa del título. "Un nuevo podio en el Campeonato de Europa sería un buen regalo de cumpleaños, claro, pero el mejor regalo es estar, un año más, en la línea de salida, mantener la pasión y, espero, seguir siendo competitivo y estar luchando con los mejores", comentó sobre la cercanía de este europeo a la fecha de su cumpleaños, en declaraciones al Proyecto FER.

Larga pretemporada

A Catalá se le ha hecho larga la pretemporada: "Se ha hecho larga, sí. Es cierto que yo tampoco necesito competir a toda costa para sentirme más implicado y motivado, pero, en el fondo, los deportistas queremos competir. Me hubiera gustado hacer alguna prueba en las semanas previas, pero las circunstancias y los percances sufridos por Diego no lo han hecho posible. Por cierto, me gustaría destacar su profesionalidad durante estos meses tan adversos. Aunque estaba condicionado por las lesiones, nunca ha dejado de entrenar como podía y con lo que podía".

Diego Méntrida, el guía de Héctor, ha encadenado diversos contratiempos físicos desde que empezó el año. El último lo sufrió hace un mes, una caída con la bici le provocó una lesión en su mano derecha. No se presenta en Tarragona en plenitud de condiciones, pero llega.

Buenas sensaciones

Sobre su estado, el triatleta del Proyecto FER señaló: "No es fácil decir si me veo mejor, igual o peor. Considero que un deportista no ha de estar auto evaluándose permanentemente ni comparándose con años anteriores. Entre otros motivos, porque esas sensaciones son engañosas. Dicho esto, sí puedo decir que llego muy bien. Desde que arrancó el año, he entrenado con regularidad, con constancia y, felizmente, sin sustos físicos. Llego a Tarragona con muy buenas sensaciones".

Segunda gran cita de 2026

La segunda gran cita del año, y la más importante, el Campeonato del Mundo se celebrará en Pontevedra en el mes de septiembre. "Antes del Mundial, hay que disputar alguna prueba del máximo nivel. Tenemos previsto hacer la Serie Mundial de Hamburgo, prevista a mediados de julio".