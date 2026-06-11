Lidia González regresa a casa para reforzar la dirección de juego del Servigroup Playas de Benidorm

El Servigroup Playas de Benidorm sigue dando forma a su ilusionante proyecto para la temporada 2026/2027 y ha cerrado el regreso de una de las jugadoras con mayor proyección surgidas de su cantera. La colocadora benidormense Lidia González García (Benidorm, 19 de febrero de 2009) volverá a vestir la camiseta del club tras completar una destacada temporada en el programa de la Selección Nacional Permanente CAEP Soria.

Publicación de Lidia González retornando al Servigroup Benidorm de Superliga 2 Oro.

Con tan solo 17 años, Lidia regresa a la entidad donde se formó deportiva y personalmente para incorporarse al primer equipo femenino que competirá en la nueva Superliga 2 Oro, una competición que reunirá a doce de los mejores equipos del voleibol nacional en un único grupo y que otorgará plazas de ascenso a la Liga Iberdrola.

La joven colocadora destaca por su visión de juego, personalidad en la distribución y capacidad de liderazgo pese a su juventud, cualidades que la han convertido en una de las jugadoras más prometedoras de su generación.

Trayectoria

La trayectoria de Lidia González refleja a la perfección el trabajo de cantera desarrollado por el Club Voleibol Playas de Benidorm durante los últimos años. Formada desde categorías inferiores en la entidad, ha sido dos veces subcampeona de España y ha participado en cinco Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas (CESA), logrando subir al podio en cuatro de ellos.

Su progresión la llevó a formar parte de las categorías inferiores de la Selección Española, siendo convocada con la selección Sub-17 para disputar el Torneo WEVZA de Portugal en 2025. Posteriormente consiguió la clasificación para el Preeuropeo de 2026 con la selección Sub-18 y recientemente ha logrado también el billete para disputar el Campeonato de Europa Sub-18 que se celebrará este verano en Letonia.

Durante la pasada temporada, Lidia formó parte del programa de tecnificación de la Selección Nacional Permanente en Soria, compitiendo en Primera Nacional y contribuyendo a que el conjunto soriano finalizara la competición en una meritoria segunda posición.

Declaraciones

El presidente del club, Mario Rodríguez, mostraba su satisfacción por este importante regreso: "Estamos muy contentos con el regreso de Lidia González tras su etapa en Soria con la Selección Permanente. Estamos convencidos de que va a aportar muchas ganas, ilusión y, sobre todo, mucha calidad a un equipo que combina la experiencia de varias jugadoras veteranas con una generación muy joven y con enorme proyección. Estamos seguros de que nos va a ayudar mucho esta temporada".

La vuelta de Lidia González supone además un nuevo ejemplo del modelo deportivo que impulsa el Servigroup Playas de Benidorm, apostando por el desarrollo de jugadoras de la casa y ofreciendo a las jóvenes promesas del club la oportunidad de alcanzar el máximo nivel competitivo.

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Con su incorporación, el equipo dirigido por Sonia García y Loli Cortinas continúa reforzándose para afrontar con ambición el reto de competir en la Superliga 2 Oro y luchar junto a los mejores clubes del país por los puestos de privilegio de la categoría.