Tamara Icardo arrasa en Valencia y avanza a octavos: “Disfrutar de la competición se nota mucho en el juego”

Tamara Icardo y Claudia Jensen no dieron ninguna opción a Valenzuela y Domínguez este jueves en el Premier Padel Valencia. La pareja se impuso por un contundente 6-1 y 6-0. Con esta victoria Tamara y Claudia se abren hueco en el cuadro y avanzan a octavos de final. Una victoria muy especial para Tamara que está jugando en casa.

La número 9 del mundo dió sus primeros pasos en las pistas de tenis antes de pasarse definitivamente al pádel con 15 años. Un cambio que llegó de la mano de su hermano. “Mi hermano se pasaba también del tenis al pádel, mi madre veía que le gustaba mucho y me ofreció un bono de clases que le sobraba, empecé a darlas y bueno, aquí estoy”, explicó la valenciana.

Valencia. VLC SPD. Tamara Icardo en el padel. Partido Valenzuela/ Dominguez contra Icardo/Jensen. La Alqueria del Basket / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Su actitud dentro de la pista fue otro de los aspectos destacados del partido. Icardo no dejó de sonreír durante el encuentro, algo que, según ella misma reconoce, influye directamente en el juego. “Si consigues disfrutar un poco de la competición y estar alegre, se nota mucho”, aseguró.

En cuanto a los objetivos de la pareja para lo que resta de temporada, Icardo no quiso poner el foco en los números. “El principal objetivo no lo ponemos en números, pero sí en que cada una vaya evolucionando, que los juegos cada vez se empasten mejor y como ir consiguiendo la mejor versión individual y de la pareja”, apuntó.

Sobre su compañera Claudia Jensen, Tamara no desaprovechó la oportunidad para elogiarla. “Es una jugadora muy creativa, tiene una gran defensa y mucha habilidad, entonces genera muchas jugadas”, destacó.

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Por último, Tamara se despidió con un consejo para las futuras generaciones que sueñan con dedicarse al pádel profesional. “Cada vez el pádel se pone más duro, hay que dedicarse, esforzarse, sacrificarse, pero que disfruten del camino, que va a ser duro, pero que sepan que es un camino también muy bonito”, les aconsejó Icardo.