Acuerdo entre SomVela (FVCV) y Marina Port Valencia

La Federació de Vela de la Comunitat Valenciana (FVCV) y Marina Port Valencia (MPV) han formalizado un acuerdo de colaboración con el objetivo de impulsar la puesta en marcha de una nueva instalación deportiva destinada al desarrollo de actividades náuticas en la ciudad. Este acuerdo, que se extenderá durante los próximos ocho años con revisiones anuales, incluye la reconfiguración inicial de la lámina de agua y la planificación de un programa anual de actividades deportivas a cargo de la FVCV.

"La duración de este convenio garantiza la estabilidad necesaria para desarrollar proyectos a medio y largo plazo, superando la temporalidad de los eventos tradicionales y permitiendo planificar un calendario anual de actividades formativas y deportivas" ,han destacado ambas entidades durante la firma de la colaboración. "Estos ocho años nos propiciarán consolidar a Valencia como referente internacional de la vela", han confirmado.

El proyecto se articula como un plan estratégico conjunto basado en la innovación, la sostenibilidad y la promoción del sector náutico. Tanto la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana como Marina Port Valencia buscan generar sinergias positivas mediante la cooperación en proyectos determinantes, reforzando el objetivo común de consolidar la vela como motor de transformación, dinamización social y valorización del entorno marítimo.

Futuro Centro Náutico Municipal

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la Autoridad Portuaria de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia se encuentran actualmente negociando la formalización de un convenio que permita consolidar el desarrollo del futuro Centro Náutico Municipal. En este contexto, la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana ha manifestado formalmente su interés en asumir la gestión de dicho centro, dando continuidad al modelo que viene desarrollando desde 2010 en la Escola Municipal de Vela de Valencia. Esta solicitud se fundamenta en la experiencia acumulada por la FVCV en la gestión de instalaciones náutico-deportivas, programas de promoción de la vela, formación de técnicos y deportistas, así como en la prestación de servicios públicos deportivos vinculados al mar, garantizando la eficiencia en la gestión y el acceso de la ciudadanía a la práctica de los deportes náuticos.

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Trabajo en equipo

Marina Port Valencia y la FVCV trabajarán de manera conjunta en el diseño y ejecución de estas instalaciones, definiendo cada año las actividades y programas que se desarrollarán en la lámina de agua, promoviendo la participación de clubes, escuelas de vela y deportistas de toda la región. La colaboración refuerza el compromiso de ambas entidades con la formación deportiva, la innovación en gestión náutica y la dinamización del entorno portuario como espacio de referencia para la vela en la Comunitat Valenciana.