El Ayuntamiento abre la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos deportivos

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes la convocatoria de subvenciones para proyectos deportivos desarrollados por entidades sin ánimo de lucro en la ciudad de València durante la temporada 2025-2026. El gobierno municipal ha aprobado la convocatoria de subvenciones y ha consignado una partida de 830.000 euros, ampliables en 870.000 euros adicionales, en el marco del Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2028 del Ayuntamiento, tal como ha anunciado el portavoz del gobierno municipal, el concejal Juan Carlos Caballero.

Objetivo de las ayudas

El Plan contempla la convocatoria anual de estas ayudas, dirigidas a “fomentar las actividades, eventos y proyectos deportivos a desarrollar en el ámbito territorial del municipio de València, con especial respaldo a los que promuevan los valores deportivos y educativos y la participación en competiciones deportivas oficiales”. Las ayudas tienen un carácter plurianual correspondientes a los ejercicios presupuestarios de 2026 y 2027, en proporción 75% / 25%, respectivamente.

“Se trata de una línea de ayudas muy importante para apoyar al tejido deportivo de nuestra ciudad –ha explicado el portavoz municipal, Juan Carlos Caballero- como clubes, asociaciones y entidades que trabajan cada día para fomentar la práctica deportiva, el deporte base, la competición, los eventos deportivos, el deporte para todas las personas y el deporte inclusivo”.

Dotación económica

La convocatoria cuenta con una dotación inicial de 830.000 euros, con la posibilidad de incorporar una cuantía adicional de hasta 870.000 euros más. Esto significa que el importe total podría alcanzar 1,7 millones de euros, siempre que se declare disponible ese crédito adicional. “El objetivo es ayudar a las entidades deportivas sin ánimo de lucro a desarrollar sus proyectos, reforzar la práctica deportiva no profesional y seguir haciendo del deporte una herramienta de salud, educación, convivencia, igualdad e inclusión”, ha añadido el edil.

Las ayudas se dirigen a proyectos desarrollados en distintos ámbitos: por una parte, el deporte en edad escolar, para fomentar la actividad física entre menores de 18 años. También se incluye el deporte dirigido a la ciudadanía en general, especialmente a colectivos como personas mayores, mujeres, personas con diversidad funcional o personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se contemplan las actividades de competición oficial, tanto de alto nivel como de clubes deportivos así como la organización de eventos deportivos en la ciudad. Y, finalmente, se recogen también ayudas para los proyectos de deporte y discapacidad, tanto en deporte adaptado como en deporte inclusivo.

Presentación de solicitudes

Las entidades interesadas podrán presentar sus solicitudes durante el plazo de un mes desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, y deberán hacerlo de forma electrónica a través de la sede electrónica municipal.

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Tal como ha señalado Caballero, una vez concedida la subvención, el Ayuntamiento abonará el 75% de la ayuda; y el 25% restante se abonará tras la justificación correspondiente. “Se trata de seguir apoyando el deporte en todos sus ámbitos y apoyar a los clubs y asociaciones que sostienen la actividad deportiva en los barrios, con la visión del deporte como elemento de bienestar, salud, pero también cohesión social y participación ciudadana”, ha concluido el concejal.