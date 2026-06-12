La Nucía acoge un BT100 de Tenis Playa con deportistas de 14 nacionalidades

“La Nucía, Ciudad del Deporte” acoge este fin de semana dos jornadas de Tenis Playa de élite con la celebración del primer BT100 La Nucía, torneo oficial de la ITF -International Tennis Federation- que contará con el respaldo de la Real Federación Española de Tenis. Un nuevo deporte que se suma a la gran “familia” de “La Nucía, Ciudad del Deporte”.

La presentación del BT100 La Nucía de Tenis Playa ha contado con la presencia de Juan Antonio Sánchez - Responsable del BT100 La Nucía y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

La Nucía se estrena como escenario de un nuevo deporte

“Este fin de semana acogemos un nuevo deporte el Tenis Playa en “La Nucía, Ciudad del Deporte”, con este torneo internacional avalado por la ITF y la Federación Española. 66 deportistas de 14 nacionalidades participan en este evento que refuerza la posición de La Nucía como sede de grandes eventos deportivos, con una nueva disciplina: Tenis Playa. Supondrá una gran promoción para nuestra marca de “La Nucía, Ciudad del Deporte” y generará también un retorno económico en el municipio” comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

14 nacionalidades

La competición BT100 La Nucía de Tenis Playa se disputará en los campos de “fúbol playa” de la Ciutat Esportiva Camilo Cano, y reunirá a deportistas procedentes de 14 nacionalidades: Brasil, Canadá, España, Estonia, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Portugal, Suiza, Túnez y Venezuela.

33 parejas

El cuadro contará con una destacada participación internacional, con 19 parejas en categoría masculina y 14 parejas en categoría femenina, consolidando el atractivo competitivo de una prueba que forma parte del calendario oficial internacional de tenis playa. El BT100 La Nucía promete dos días de competición intensa, ambiente internacional y tenis playa de élite en una instalación preparada para acoger eventos deportivos de máximo nivel.

El BT100 representa la tercera categoría mundial dentro del circuito internacional de tenis playa, lo que convierte a La Nucía en punto de encuentro para jugadores y jugadoras de alto nivel durante un fin de semana en el que el espectáculo, la intensidad y el crecimiento de esta modalidad serán protagonistas. Durante los días 13 y 14 de junio, la Ciudad Deportiva Camilo Cano vivirá una cita deportiva de primer nivel, abierta a deportistas, aficionados y público general.

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