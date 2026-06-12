Roberto Sánchez Mantecón gana su particular lucha contra el reloj

Roberto Sánchez Mantecón estará este sábado en el Campeonato de Europa de triatlón distancia olímpica en Tarragona tras superar la lesión sufrida a principios de abril: fractura del sacro de la pierna derecha. "Estoy casi recuperado. A principios de abril, cuando tuve que parar unos días de correr y no sabía como evolucionaría, ya hubiera firmado estar así. En el agua y en la bici, me encuentro muy bien, casi mejor que nunca. En la carrera a pie, llego un poco más justo. Podría decir que estoy a un 85%", señaló el triatleta en declaraciones la Proyecto FER.

Recuperación

En el momento de la lesión, el deportista FER se vio obligado a reducir su carga de trabajo, a recortar su volumen de entrenamientos, reorganizar su calendario de competiciones y renunciar a algunas Series Mundiales. Se incorporó a la concentración en altura, en Sierra Nevada, unos días más tarde de lo inicialmente previsto. En las últimas jornadas, Roberto (Manises, 29 años) ha librado su particular lucha contra el reloj para estar en la línea de salida del certamen continental. "Cuando estás lesionado, no es conveniente hacer previsiones. No hay que mirar más allá del día a día. Además, en mi caso, era la primera vez que sufría una lesión como ésta, de cierta seriedad. Me centré especialmente en los tramos de natación y bici, y en seguir las pautas de mi equipo de trabajo. Por lo menos, hemos llegado, lo cual ya es importante", comentó

Reencuentro con el Europeo

Antes de lesionarse, Roberto Sánchez Mantecón había arrancado la temporada con dos resultados de mérito: 8ª plaza en la Copa del Mundo de Lanzarote, 11º puesto en la Copa del Mundo de Haikou, China. Ahora, el deportista FER va a reencontrarse con una prueba que no disputaba desde 2021, y que le trae gratísimos y emocionantes recuerdos. En aquella edición, Roberto se proclamó subcampeón de Europa en Valencia, uno de los primeros grandes éxitos de su trayectoria. "Fue una de las carreras que más disfruté en mi vida. Posiblemente, esté entre las cinco más especiales y emocionantes de mi trayectoria deportiva. No siempre se es subcampeón de Europa en tu ciudad. Aquella fue una experiencia inolvidable", remenoró Sánchez Mantecón.

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De nuevo un Europeo en suelo español

"En este caso, no me he marcado ningún objetivo. El objetivo era llegar y hacerlo en las mejores condiciones posibles. Ahora, espero que, una vez en la carrera, mi cuerpo y mis piernas me respondan, y me permitan disfrutar del Campeonato de Europa. Competir ‘en casa’, y tener a familiares y a amigos cerca también te aporta un plus de motivación", conclutó el triatleta FER..