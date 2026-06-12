Pádel
Tamara Icardo, eliminada en cuartos de final
La valenciana se queda a las puertas de las semifinales tras caer junto a la argentina Jensen por un doble 6-1
La dupla Fernández -Araujo fue muy superior para acabar llevándose el partido en poco más de una hora
El Premier Padel Valencia se ha quedado sin representantes valencianos en las semifinales tras la eliminación de Tamara Icardo este viernes en su partido de cuartos de final ante la dupla Fernández -Araujo, que se impuso a la local y a la argentina Claudia Jensen por un doble 6-1 en apenas una hora y diez minutos.
Icardo, que en 2021 se proclamó campeona en La Fonteta en el Open Padel Valencia, se queda así sin opción de volver a coronarse en casa a pesar del buen rendimiento que había tenido hasta este viernes junto a Jensen. En el primer partido se impusieron Sofía Saiz y Marina Talaván por 6-1 y 6-4, en un encuentro en el que la valenciana mostró un gran nivel y dejó patente la ilusión que le hacía volver a jugar ante su público.
En segunda ronda, Tamara Icardo y Claudia Jensen no dieron ninguna opción a Valenzuela y Domínguez. La pareja se impuso por un contundente 6-1 y 6-0. Con esta victoria Tamara y Claudia se abren hueco en el cuadro y avanzan a cuartos de final.
Resto de partidos
En los otros partidos de cuartos de final del cuadro femenino, se clasificaron las duplas Ortega-Calvo, Triay-Brea y Sánchez Ustero.
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