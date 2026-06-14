La valenciana Bárbara Pardo, campeona de Europa con el K4-500m español de piragüismo

El cuarteto español de K4-500m de piruagüismo se ha colgado la medalla de oro en la prueba femenina del K4 500 metros del Campeonato de Europa que se disputa en Portugal. La valenciana Bárbara Pardo, una de las deportistas del Proyecto FER, es una de lsa integrantes del equipo. Sara Ouzande, Lucía Val, Daniela García son las otras deportistas que se han colgado el oro.

Este nuevo título de las chicas del kayak prolonga el conseguido en el Campeonato del Mundo del pasado agosto en Milán (Italia) y también los éxitos obtenidos en dos citas de la Copa del Mundo durante esta misma temporada, ya que tanto en Szeged (Hungría) como en Brandemburgo (Alemania) lograron la medalla de plata en sus respectivas finales.

La prueba definitiva de este Europeo, a la que Ouzande, Val, García y Pardo llegaron después de clasificarse de manera directa siendo segundas en su serie, fue un auténtico rodillo del barco español porque siempre fue en cabeza y al entrar en línea de meta paró el reloj en 1:31.156, marcando 0.760 segundos de distancia con la plata del barco de Polonia.

Por su parte, los chicos del K4 500 no pudieron ganar su serie previa y pasaron por semifinales. Ya en la carrera final, lucharon con todo Adrián del Río, Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade hasta atrapar la plata; en la meta empataron con la embarcación alemana, ambos equipos quedándose a 0.130 segundos de los húngaros (1:18.500).

Esos dos metales de cuartetos no fueron los únicos de España en esta jornada del Europeo, pues antes Pablo Graña en C1 200 se había colgado la plata tras una regata frenética y donde la tirada en meta decantó la victoria para el ruso Sergey Svinarev (38.279), con 0.075 de margen.

En la sesión vespertina, Viktoria Yarchevska y Ángeles Moreno no dejaron pasar su oportunidad en la final del C2 200 para sumar una nueva plata para el equipo español; su tiempo de 44.579 solamente fue 1.180 más lento que el de las ucranianas Ludmyla Luzan y Anastasiia Rybachok.

Además, la embarcación mixta del C4 500, en la que paleaban Antía Jácome, Viktoria Yarchevska, Manuel Fontán y Diego Dominguez, se hizo con el título continental al vencer en una prueba que realizaron en 1:39.098 y en la que aventajaron en meta por 0.060 a la canoa alemana.

Por último, Pablo Crespo acabó en el noveno puesto la final masculina del C1 1000, Paco Cubelos fue octavo en la final masculina del K1 1000, la propia Antía Jácome fue quinta en la final femenina del C1 200 y Laia Pelachs firmó una quinta posición en la final femenina del K1 1000

Éxitos españoles

El palista gallego Carlos Arévalo, con su oro en el K1 200, lideró a España en la última jornada de los Europeos de piragüismo esprint disputados en Montemor-o-Velho (Portugal), en los que además el equipo nacional logró tres platas más y un bronce, que se suman a las seis preseas conquistadas en la jornada anterior.

Arévalo, de 32 años, marcó el tiempo más rápido en meta con un tiempo de 34.103, por delante del portugués Moisés Baptista (34.178), plata, y el húngaro Gergely Balogh (34.218), bronce.

Este es el segundo metal de Carlos Arévalo en estos Europeos tras la plata cosechada como parte del equipo del K4 500 metros junto a Adrián del Río, Marcus Cooper y Rodrigo Germade.

En los últimos Europeos disputados en Racice (República Checa) en 2025 también logró un bronce en el K1 200.

Una plata se adjudicaron Manuel Fontán y Diego Domínguez en el C2 500 con un tiempo de 1:43.301, secundando en el podio a los rusos Zakhar Petrov e Iván Shtyl. Terceros fueron los húngaros Daniel Fejes y Joantan Hadju.

El bronce se lo llevaron Angeles Moreno y Viktoria Yarchevska en C2 500 por detrás de la pareja ucraniana formada por Liudmyla Luzan y Anastasiia Rybachok, oro, y la húngara compuesta por Agnes Kiss y Bianka Nagy, plata.

En paracanoe, Higinio Rivero se proclamó subcampeón de Europa en la categoría VL2 200 metros, con un tiempo de 52.342, solo por detrás del portugués Norberto Morau a diez centésimas, y Juan Valle y Araceli Menduina se llevaron la plata en el K2 mixto 200 metros.

Enrique Adán y Carlos García fueron los ganadores de la final B del K2 500 con un crono de 1:27.693.

En la jornada anterior, la primera de finales, España logró seis medallas resumidas en dos oros del K4 500 femenino y el C4 mixto; tres platas del C2 200 de Angels Moreno y Viktoria Yarchevska, el K4 500 masculino formado por Adrián del Río, Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade y Pablo Graña en la final de C1 200.

El bronce fue en paracanoe para Juan Valle, que finalizó tercero el KL3 200 metros.

MEDALLERO ESPAÑOL

- Oros:

K4 500: Sara Ouzande, Lucía Val, Daniela García y Barbara Pardo

C4 500 mixto: Antía Jácome, Viktoriia Yarchevska, Manuel Fontán y Diego Domínguez

K1 200: Carlos Arévalo

- Platas:

K4 500: Adrián del Río, Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade

C2 500: Manuel Fontán y Diego Domínguez

C2 200: Viktoria Yarchevska y Ángeles Moreno

C1 200: Pablo Graña

- Bronces:

C2 500: Viktoria Yarchevska y Ángeles Moreno

Paracanoe

- Platas:

VL2 200: Higinio Rivero

KL3 200 Mixto: Juan Valle y Araceli Menduíña

- Bronce:

Noticias relacionadas

KL3 200: Juan Antonio Valle.