El Autonómico Máster FNCV se convierte en el más multitudinario de España

La piscina municipal de Sedaví se convirtió este fin de semana en el epicentro de la natación máster nacional con la celebración del Campeonato Autonómico Open Máster de Verano, organizado por la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana (FNCV). La competición, disputada los días 13 y 14 de junio en formato non-stop durante sábado y domingo, reunió a 900 nadadores pertenecientes a 45 clubes, convirtiéndose en el campeonato autonómico máster más multitudinario celebrado hasta la fecha en territorio español.

Más allá del espectacular récord de participación, la competición destacó también por su extraordinario nivel deportivo. Durante las dos jornadas se batieron un total de dos récords de España y 61 récords autonómicos, confirmando el excelente estado de salud de la natación máster en la Comunitat Valenciana.

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Dos récords de España

Las dos plusmarcas nacionales llegaron en la prueba de 200 metros braza femenino. La olímpica Rocío Ruiz (+55), representante del Sedaví, firmó una sobresaliente marca de 2:58.77, rebajando ampliamente los 3:09.29 que poseía desde 2019 la también olímpica Ute Hasse. Además, la nadadora valenciana se quedó a tan solo dos segundos del récord de Europa de la categoría.

Publicación de la Federación Valenciana de Natación sobre un récord de España.

También brilló Ana Martínez (+65), del Ferca, quien estableció un nuevo récord de España con un tiempo de 3:40.81, mejorando su anterior plusmarca nacional de 3:42.26 conseguida el pasado verano en el Campeonato de España disputado en Las Palmas.

Publicación de la Federación Valenciana de Natación sobre un récord.

Participantes de mayor edad

El campeonato dejó además imágenes que reflejan el auténtico espíritu de la competición máster. Miguel Vidal, del Barracudas, con 84 años, y Carmen Valdés, del Arena Alicante, con 79, fueron los participantes de mayor edad del evento, demostrando que la pasión por la natación no entiende de generaciones y convirtiéndose en un ejemplo para deportistas de todas las edades.

Publicación de Facebook sobre Miguel Vidal y Carmen Valdés, participantes de mayor edad.

Clasificación por clubes

En la clasificación conjunta por clubes, el C.D. Universitat Politècnica de València volvió a lo más alto del podio al proclamarse campeón autonómico, un título que no conquistaba desde hacía cuatro años. El conjunto universitario se impuso con una puntuación total de 4.080,5 puntos.

La segunda posición fue para el Club Valenciano, que sumó 3.290,5 puntos, mientras que Mediterráneo Valencia completó el podio con 3.287,2 puntos. La lucha por el subcampeonato fue una de las notas más emocionantes del campeonato, ya que apenas tres puntos separaron a los dos equipos. Por su parte, Arena Alicante, vencedor de las dos últimas ediciones, finalizó en la décima posición.

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Con cifras históricas de participación, récords nacionales y un ambiente excepcional dentro y fuera del agua, el Campeonato Autonómico Open Máster de Verano reafirma el crecimiento imparable de esta disciplina y consolida a la FNCV como una de las federaciones de referencia en la promoción de la natación máster en España.