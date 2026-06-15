Bruna Mautino vuelve a casa para liderar el nuevo proyecto del Servigroup Playas de Benidorm

El Servigroup Playas de Benidorm ha cerrado una de las incorporaciones más especiales de cara a la temporada 2026/2027 con el regreso de Bruna Mautino Vargas (30 de noviembre de 1990), una de las jugadoras más queridas por la afición benidormense y una referencia dentro y fuera de la pista durante las últimas temporadas.

La receptora italiana, de 1,80 metros de altura, volverá a vestir la camiseta del conjunto femenino tras un periodo alejada de las canchas por motivos familiares, después del nacimiento de su segunda hija. Ahora, con la misma ilusión de siempre y la experiencia acumulada durante toda una carrera deportiva al máximo nivel, Bruna regresa para aportar calidad, liderazgo y competitividad al nuevo proyecto que dirigirán Sonia García y Loli Cortinas en la Superliga 2 Oro.

Publicación de Facebook del Club Voleibol Playas de Benidorm.

Pieza fundamental

La historia de Bruna y el Club Voleibol Playas de Benidorm comenzó en la temporada 2021/2022. Desde entonces, la jugadora italiana se convirtió rápidamente en una pieza fundamental del equipo, renovando su compromiso con la entidad durante cuatro temporadas consecutivas y dejando una profunda huella tanto en el vestuario como entre los aficionados.

Su influencia siempre fue mucho más allá de las estadísticas. Bruna ha representado durante años valores como el esfuerzo, la humildad, el sacrificio y el compromiso, convirtiéndose en una de las líderes naturales del equipo y en un referente para las jugadoras más jóvenes de la cantera.

A sus 36 años, continúa demostrando que la edad es únicamente un número cuando se combina con profesionalidad, pasión por el voleibol y una ética de trabajo ejemplar. Su capacidad para asumir responsabilidades en los momentos importantes, su equilibrio emocional dentro de la pista y su calidad técnica la convierten en una jugadora diferencial para cualquier equipo.

Además de su aportación deportiva, Bruna destaca por su capacidad para unir al grupo, transmitir confianza a sus compañeras y ejercer un liderazgo sereno que ha sido clave en muchos de los éxitos logrados por el club durante los últimos años.

Su regreso supone una magnífica noticia para el Servigroup Playas de Benidorm, que incorpora experiencia y talento a una plantilla que combinará juventud y proyección con jugadoras contrastadas en la categoría.

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La entidad afronta esta nueva etapa con la convicción de que Bruna volverá a ser una de las referentes del equipo y una de las jugadoras destacadas de una Superliga 2 Oro que reunirá a doce de los mejores clubes del voleibol nacional en la lucha por el ascenso a la Liga Iberdrola.