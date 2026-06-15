El FACSA Playas de Castellón agiganta su hegemonía nacional

Las pistas navarras de Larrabide han consagrado de forma definitiva el poderío deportivo de la estructura del FACSA Playas de Castellón. En un fin de semana de emociones extremas, tensión en cada prueba y competitividad llevada al límite, la entidad de la Plana ha vuelto a demostrar por qué es el rey indiscutible del atletismo de clubes en España, logrando revalidar el título de Campeón de España de la Liga Joma masculina y asegurando una brillante medalla de plata en la Copa Iberdrola femenina.

Competición masculina (Liga Joma): Un título épico y de infarto decidido en el último suspiro

La final masculina de la División de Honor deparó la edición más igualada, tensa y emocionante de la historia del atletismo nacional, en un pulso dramático que mantuvo en vilo a las gradas hasta el relevo final. El FACSA Playas de Castellón y la Real Sociedad protagonizaron una batalla sin cuartel abierta desde la primera disciplina.

El momento crítico y punto de inflexión del campeonato se produjo en la penúltima prueba del programa, el relevo de 4X100 metros. Cuando los velocistas castellonenses marchaban en primera posición, sufrieron la fatídica caída del testigo en el último cambio, sumando un cero en su casillero. Esta circunstancia fue aprovechada por la Real Sociedad, que se anotó el triunfo en el relevo e infligió un duro golpe de ocho puntos de una sola vez, colocándose al frente de la clasificación provisional por un solo punto (106-105).

Con todo por decidir, el campeonato se la jugó a una sola carta en el relevo final de 4X400 metros. El FACSA Playas de Castellón supo templar los nervios de campeón y se mantuvo en las posiciones delanteras desde el inicio, mientras que la Real Sociedad quedó rezagada sufriendo contratiempos en su tercera posta. En la recta definitiva, Julio Arenas defendió con casta las opciones castellonenses frente al acoso del donostiarra Ibai Serrano. Aunque el triunfo parcial fue para el CAPEX, la sensacional segunda posición del FACSA Playas de Castellón y el quinto puesto de la Real Sociedad aseguraron que el título continuara vistiendo de verde.

La clasificación final otorgó el campeonato al FACSA Playas de Castellón con 112 puntos, firmando su 18º título consecutivo desde el inicio de su hegemonía en 2009. La Real Sociedad fue subcampeona con 110 puntos y el C.A. Fent Camí Mislata cerró el podio con 102,5 puntos.

A diferencia de otras ediciones marcadas por un dominio aplastante en el anillo, el bloque tiró de coraje e hizo valer la regularidad de sus atletas, cimentada sobre cuatro triunfos individuales decisivos:

Lester Lescay (Longitud): Dominó el foso de saltos volando hasta unos espectaculares 8,09 metros .

Dominó el foso de saltos volando hasta unos espectaculares 8,09 metros . Yasmani Fernández (Martillo): Hizo valer su condición de favorito con un imponente lanzamiento de 74,79 metros .

Hizo valer su condición de favorito con un imponente lanzamiento de 74,79 metros . Diego Casas (Disco): Consiguió la máxima puntuación en los lanzamientos enviando el artefacto a 62,83 metros .

Consiguió la máxima puntuación en los lanzamientos enviando el artefacto a 62,83 metros . David González (Altura): Garantizó los 8 puntos imponiéndose en el listón con una marca de 2,11 metros.

David González (Altura): Garantizó los 8 puntos imponiéndose en el listón con una marca de 2,11 metros. / Sergio Mateo Maria

Competición femenina (Liga Iberdrola): Un subcampeonato incontestable

Por su parte, el equipo femenino del FACSA Playas de Castellón saltó al tartán de Pamplona cumpliendo rigurosamente con los pronósticos técnicos que lo situaban en los puestos de privilegio. Las atletas castellonenses completaron una jornada fantástica, logrando el subcampeonato de España de clubes con total solvencia y sin pasar apuros, únicamente por detrás del todopoderoso Diputación de Valencia, que venía de proclamarse Campeón de Europa de clubes hace dos semanas.

Este nuevo metal plateado pone el cierre a una temporada estelar e histórica para la sección femenina, a la que hay que sumar la increíble medalla de bronce conseguida en mayo durante su debut absoluto en el Campeonato de Europa ante doce escuadras campeonas de todo el continente.

Al igual que ocurrió con los chicos, las mujeres se sobrepusieron a la épica y a la mala fortuna en las postas. En el relevo de 4X100 metros, marchando primeras en el último cambio, sufrieron la caída del testigo, entrando últimas para rescatar un único punto. Posteriormente, en el 4X400 metros, sufrieron una descalificación al entregar antes de la zona permitida a la tercera relevista. Sin estos dos infortunios reglamentarios, las castellonenses habrían presionado de forma asfixiante la puntuación final del club de Valencia.

Andrea Sales, récord de España sub 23 / 5

Récord de España absoluto y lluvia de victorias

La gran protagonista de la tarde femenina fue la lanzadora de la Vall d'Alba, Andrea Sales. En un concurso memorable de lanzamiento de martillo, Sales derrotó a Laura Redondo (atleta del Valencia y vigente Campeona de España Absoluta) y, con una marca colosal de 70,58 metros, destrozó el Récord de España Sub-23 de la especialidad.

Los otros triunfos parciales de 8 puntos para el casillero verde llegaron de la mano de la internacional Lidia Sánchez-Puebla en unos impecables 5 km marcha, y de la lanzadora alemana Shanice Craft en el disco, quien con una sensacional marca de 61,14 metros aventajó en diez metros exactos a su perseguidora más cercana.

Completaron la fabulosa renta de puntos los segundos puestos de Andrea Rodríguez en 800m (marca personal de 2:00.72, a solo tres centésimas de la mínima europea para Birmingham), Esther Navero en 200m (23,41), la atleta sub-20 Nadia Calonge en triple salto (13,03 m), Claudia Corral en los 3.000m obstáculos (9:54.20) y la capitana Belén Toimil en el lanzamiento de peso.

Shanice Craft / 5

Asimismo, aportaron puntos vitales de podio con sus terceras posiciones Anita Itohan (sub-20) en 400m con marca personal (52,69), Ona Rosell en 100m, Lerato Pagés en 100m vallas , Nara Elipe en 3.000m y Carmen Jiménez en jabalina, sumado al encomiable esfuerzo de Laura Alegre (altura) , Naiara Pérez (pértiga) , Milena Mitkova (longitud) y Carla Jimenez (1.500m).

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