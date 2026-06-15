El III Foro Mujer y Deporte de València reivindica más referentes, liderazgo femenino y apoyo a la carrera dual de las deportistas

El Complejo Deportivo-Cultural Petxina acogió el pasado sábado el III Foro Mujer y Deporte de la Ciudad de València, una iniciativa impulsada por la Fundación Deportiva Municipal que reunió a deportistas, directivas, entrenadoras, investigadoras y profesionales del ámbito deportivo para reflexionar sobre los avances conseguidos y los retos pendientes en materia de igualdad en el deporte. Durante la inauguración, la concejala de Deportes y presidenta de la Fundación Deportiva Municipal, Rocío Gil, destacó: “Este foro nació en 2024 del compromiso municipal con nuestras referentes: deportistas, gestoras y directivas del deporte valenciano”. “Lo más especial de esta tercera edición es precisamente que este foro no se ha quedado en las buenas palabras: con fuerza, coraje y convicción seguimos impulsando el deporte femenino en nuestra ciudad, con el 70% de las propuestas de mejora cumplidas y en marcha”, detalló.

Conclusiones de un estudio

La jornada arrancó con la presentación de las principales conclusiones del trabajo desarrollado durante el último año por el foro permanente y la Càtedra Dona i Esport de la Universitat de València. Entre los aspectos destacados se puso en valor el impulso de nuevas acciones de visibilización, formación y promoción del deporte femenino, así como la consolidación de una red de trabajo que permite trasladar propuestas concretas a las instituciones y entidades deportivas.

Mesa de debate

La primera mesa de debate abordó el recorrido de las mujeres desde el deporte base hasta el alto rendimiento. La nadadora olímpica Merche Peris, la jugadora de pilota valenciana Victoria Díez y la regatista Irene de Tomás coincidieron en señalar la importancia de los clubes, las escuelas deportivas y el entorno familiar para favorecer la continuidad de las niñas en la práctica deportiva. Las participantes destacaron también la necesidad de seguir generando referentes visibles que permitan a las jóvenes deportistas identificarse con trayectorias de éxito cercanas.

La segunda mesa centró el debate en la presencia de la mujer en los espacios de dirección y gestión deportiva. Las ponentes analizaron la evolución experimentada durante los últimos años y coincidieron en la necesidad de seguir aumentando la representación femenina en órganos directivos, cuerpos técnicos y puestos de responsabilidad. Entre las conclusiones más repetidas destacó la importancia de impulsar programas de liderazgo, formación específica y redes de apoyo que faciliten el acceso de más mujeres a posiciones de decisión dentro del deporte.

La última mesa estuvo dedicada a la carrera dual y a la compatibilización entre el deporte de alto nivel y la formación académica. Las deportistas olímpicas Patricia Pérez, Concha Montaner y Amparo Dols compartieron experiencias personales sobre las dificultades y oportunidades que supone desarrollar simultáneamente una carrera deportiva y académica. Las participantes subrayaron los avances logrados en los últimos años gracias a la mejora de la normativa y de los programas de apoyo al deportista, aunque coincidieron en que todavía es necesario seguir trabajando para facilitar una compatibilización real que evite que los deportistas tengan que elegir entre formación y competición.

Mensaje

El foro concluyó con un mensaje común de optimismo y compromiso. Las participantes coincidieron en que el deporte femenino ha experimentado una evolución muy significativa en las últimas décadas, pero recordaron que todavía existen barreras que superar para alcanzar una igualdad plena. En este sentido, se destacó la importancia de mantener espacios de reflexión como este foro, que permiten compartir experiencias, generar propuestas y seguir construyendo un deporte más inclusivo, diverso y representativo para las futuras generaciones.

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Durante la clausura, la directora gerente de la Fundación Deportiva Municipal, María Ángeles Vidal, animó a continuar fortaleciendo esta red de trabajo y reflexión, subrayando: “Hemos avanzado mucho, pero todavía queda camino por recorrer. Lo importante es que ese camino existe, que cada vez somos más personas implicadas y que foros como este contribuyen a generar cambios reales en el deporte y en la sociedad”.