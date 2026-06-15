LigaIberdrola: Diputación Valencia C.A. hace más grande su leyenda

El Diputación Valencia C.A. es la auténtica "Reina de las Ligas". El conjunto valenciano conquistó este sábado por la tarde, en el estadio Larrabide de Pamplona, su 30º título de campeón de España de Clubes de la Liga Iberdrola.

Nuevo ejercicio de autoridad de las valencianas, que volvieron a demostrar el dominio al que nos tienen acostumbrados en los últimos años. No dieron opción a sus principales rivales y lograron una incontestable victoria con un total de 135 puntos, 18 más que el Facsa-Playas de Castellón (117), mientras que el Trops-Cueva de Nerja (91) completó el podio gracias a su gran actuación en el relevo final de 4x400 m.

Las valencianas fueron una vez más inabordables, sumando un total de nueve triunfos. Abrió la cuenta la vallista Carla García en los 400 m vallas (57.50), a la que siguieron los éxitos de la cubana Dailys Marlins Cooper en 800 m (1:59.15), con récord del campeonato al borrar los 2:00.4 de Maite Zúñiga, una marca que permanecía inalterable desde ¡¡1988!!; la explosiva Esperança Cladera en 200 m (23.03), también récord del campeonato, mejorando los 23.10 de Paula Sevilla; Carla Masip en 1500 m (4:23.96); Mónica Clemente en pértiga (4.36 m); la portuguesa Eliana Arruda en peso (17.59 m); la jabalinista Yunlemis Aguilar, con un soberbio lanzamiento de 61.83 m en su primer intento; y el relevo de 4x100 m. Incluso pudieron haber alcanzado las diez victorias, ya que se impusieron también en el 4x400 m, aunque posteriormente fueron descalificadas.

Mención especial merece la plusmarquista nacional de martillo Laura Redondo, que continúa mostrando un extraordinario nivel competitivo. En su primer lanzamiento alcanzó 70.34 m, la novena ocasión en su carrera deportiva en la que supera la barrera de los 70 metros. Sin embargo, esa gran marca no fue suficiente para lograr la victoria, ya que la castellonense Andrea Sales firmó el lanzamiento de su vida en la cuarta ronda con unos excepcionales 70.58 m, pulverizando su anterior récord de España sub23 (69.81 m) y situándose como la segunda española de todos los tiempos.

Laura Redondo / Sergio Mateo Maria

Las atletas del Facsa-Playas de Castellón comenzaron con fuerza gracias al triunfo de Andrea Sales, pero pronto comprobaron que las valencianas no estaban dispuestas a conceder margen alguno y fueron ampliando diferencias en la clasificación. Poco pudieron hacer pese a las victorias de la alemana Shanice Craft en disco (61.14 m) y de Lidia Sánchez-Puebla en los 5000 m marcha (22:43.57), ya en la recta final de la competición.

La lucha por la tercera plaza del podio entre los dos conjuntos andaluces se resolvió en la última prueba del campeonato, el relevo 4x400 m. El Unicaja Jaén Paraíso Interior afrontaba esta prueba con cuatro puntos de ventaja sobre el Trops-Cueva de Nerja, una diferencia que las malagueñas neutralizaron gracias a su victoria —tras la descalificación del Diputación Valencia C.A.— con una marca de 3:38.12 y a la cuarta plaza conseguida por el equipo jiennense. El desempate favoreció finalmente al conjunto malagueño por dos victorias individuales frente a una.

Las dos victorias del Trops-Cueva de Nerja llegaron en los 400 m, con una inconmensurable Herminia Parra logrando marca personal con 52.31, y en el citado relevo 4x400 m, donde la atleta andaluza volvió a convertirse en el gran talismán de su equipo. Por parte del Unicaja Jaén Paraíso Interior, la única victoria correspondió a la joven saltadora Ana Estrella de León en triple salto, con un mejor intento de 13.23 m.

El resto de triunfos de la jornada fueron para Irati Mitxelena (Atlético San Sebastián) en longitud (6.54 m); Sidonie Fiadanantsoa, atleta de Madagascar del Grupompleo Pamplona Atlético, en 100 m vallas con 13.02, en una prueba en la que Paula Blanquer logró marca personal con 13.07, situándose como 8ª española de todos los tiempos y líder nacional del año; Aitana Rodrigo (Atlético San Sebastián) en 100 m (11.47); y su compañera Judith Otazua, vencedora de un gran 3000 m con marca personal (9:19.17).

La MVA de la competición fue la cubana Dailys Marlins Cooper gracias a su extraordinaria actuación en los 800 m (1:59.15), que le otorgó una valoración de 1178 puntos.

Final por la permanencia en Huesca

En la final por la permanencia en División de Honor, celebrada en el Estadio Vallehermoso de Madrid, el triunfo correspondió al Atletismo Piélagos con 113 puntos, por delante del Avinent Manresa (97) y del Alcampo Scorpio 71 (95). Descienden a Primera División los clubes Ría Ferrol C.Arenal (7º) y AD Marathon (8º).

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Por su parte, en la final de permanencia de Primera División disputada en Huesca, el CAPEX logró el objetivo de asegurar la permanencia y evitar una de las dos plazas de descenso. Tras la suma de los puntos obtenidos a lo largo de las tres jornadas de competición, el UCAM-Cartagena y el Intec-Zoiti descienden a Segunda División.