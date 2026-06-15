CIRCUITO SOLIDARIO
Más de ochocientos finishers en la Volta a Peu El Perelló
Este respaldo masivo viene respaldado por su estreno dentro del Circuit Solidari El Corte Inglés "Parc Natural de l'Albufera"
La Volta a Peu de "El Perelló" ha vivido este fin de semana una edición marcada por el notable éxito de participación, con más de ochocientas personas cruzando la línea de meta. Este respaldo masivo viene respaldado por su estreno dentro del Circuit Solidari El Corte Inglés "Parc Natural de l'Albufera", lo que pone de manifiesto el creciente interés por este tipo de pruebas que combinan deporte y compromiso social.
Podios
En lo deportivo, David Palomera y Geles Gimeno fueron los vencedores de esta prueba en las categorías masculina y femenina. En concreto, David Palomera, del Serrano Club de Atletismo, cruzó la meta en un tiempo de 25:01, seguido por su hermano Gabriel Palomera, del Green Power Sports Team (25:16), y por el corredor independiente Carlos Jiménez (25:37).
En la prueba femenina, Geles Gimeno, también del Serrano Club de Atletismo, se impuso con un registro de 30:21. Completaron el podio Carmen Amaro, de The Kenyan Urban Way (30:59), y la atleta independiente Andrea Fos (31:54).
Calendario
El circuito continuará este sábado 20 de junio con la celebración de la XXVII 10K Almussafes.
- 15 de febrero – XV 10K Albal "Por esa sonrisa"
- 28 de marzo – VII 10K Ciutat de Picassent
- 25 de abril – VI 10K "Vila Materal" Ciutat de Sueca
- 16 de mayo – II 10K Ciutat de Silla
- 14 de junio - V Volta a Peu El Perelló
- 20 de junio – XXVII 10K Almussafes
- 11 de julio – XXXIX Volta a Peu Sollana
- 25 de julio – XXIV Volta a Peu pel Xúquer - Riola
- 13 de septiembre – XIII Gran Fons Nocturn Alfafar
- 4 de octubre – XLI 10K Port de Catarroja
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