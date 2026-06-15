Más de ochocientos finishers en la Volta a Peu El Perelló en su “estreno” en el Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l’Albufera
La próxima cita del Circuit tendrá lugar en Almussafes el sábado 20 de junio
La Volta a Peu de “El Perelló” ha vivido este fin de semana una edición marcada por el notable éxito de participación, con más de ochocientas personas cruzando la línea de meta. Este respaldo masivo viene respaldado por su estreno dentro del Circuit Solidari El Corte Inglés “Parc Natural de l’Albufera”, lo que pone de manifiesto el creciente interés por este tipo de pruebas que combinan deporte y compromiso social.
En lo deportivo, David Palomera y Geles Gimeno fueron los vencedores de esta prueba en las categorías masculina y femenina. En concreto, David Palomera, del Serrano Club de Atletismo, cruzó la meta en un tiempo de 25:01, seguido por su hermano Gabriel Palomera, del Green Power Sports Team (25:16), y por el corredor independiente Carlos Jiménez (25:37).
En la prueba femenina, Geles Gimeno, también del Serrano Club de Atletismo, se impuso con un registro de 30:21. Completaron el podio Carmen Amaro, de The Kenyan Urban Way (30:59), y la atleta independiente Andrea Fos (31:54).
El circuito continuará el próximo sábado 20 de junio con la celebración de la XXVII 10K Almussafes.
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