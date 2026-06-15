Rafel Chirivella: “El Trofeo SM la Reina sigue creciendo con una gran flota”

Rafel Chirivella, director del ‘XXVII Trofeo SM la Reina - XXXVIII Copa Almirante Marcial Sánchez-Barcaíztegui’, regata organizada por el Real Club Náutico de Valencia, presidido por Andrés Arlandis, por delegación de la Real Federación Española de Vela (RFEV), y siempre con el apoyo de la Armada española, reflexiona sobre una edición en la que se superarán las cifras de 2025 e incluso acercándose al récord histórico. Ante todo, Chirivella pone en valor el hecho de que los regatistas se vean acompañados por la organización para que puedan dar el máximo en aguas de València.

“El objetivo que nos ponemos cada año desde la organización pivota sobre varios ejes fundamentales. Por un lado, tratamos de mejorar año tras año, es importante detectar los errores y ponernos manos a la obra para pulirlos e ir hacia la excelencia. Además, desde luego que son relevantes las cifras en cuanto a contar con cantidad, pero también con calidad en el agua; en este sentido, afrontamos una edición del Trofeo SM la Reina en la que seguimos creciendo con una gran flota. Y queremos que los regatistas se sientan acompañados por el equipo de trabajo de esta regata, que es de un altísimo nivel, y así los participantes cuenten con todo a favor para dejárselo todo en la competición”, argumenta Chirivella.

“Las embarcaciones participarán en una regata referente en el marco internacional y que, al tiempo, es puntuable para el Circuito Mediterráneo de Vela y para la Lliga de creuers de la Comunitat Valenciana”, valora.

Más participación

En términos numéricos, en la edición de 2025 hubo una flota de 112 unidades mientras que este 2026 superará los 120 barcos, acercándose a números históricos, que datan de la etapa de la Copa América en València: “Que vayamos creciendo en números, pero además con una calidad enorme, obedece a que el trabajo tiene sus frutos y a que los armadores, los patrones, los regatistas quieren venir a València, a esta regata emblema del RCNV, pero que además es de un peso enorme en el circuito internacional. Estamos satisfechos, estamos ilusionados, pero siempre trabajaremos por un poquito más”.

En el agua competirán en las diferentes clases unidades de países como España (en mayor cuantía), Italia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Turquía y Argentina.

“Si tomamos la última referencia, por ejemplo, en el agua durante cada edición del Trofeo SM la Reina hay un nivel de barcos y de regatistas altísimo, entrando en liza deportistas que en su trayectoria han competido en Juegos Olímpicos, Mundiales, Copa América o Volvo Ocean Race”, recuerda y apunta de cara a este 2026.

Cuestiones técnicas y deportivas

En lo que respecta a las cuestiones técnicas y deportivas, Chirivella explica que esta regata homenaje a la Armada “desarrollará las pruebas Inshore ORC y J80 entre los próximos 3 y 5 de julio, si bien una semana antes se completará la prueba Offshore ORC A2, que partirá el 26 de junio. Ya son varias las ediciones que estamos empezando con la antesala de la regata larga, que esperamos se pueda desarrollar con el recorrido largo planteado de 220 millas. Llegado el momento de las pruebas costeras entrarán en liza las clases ORC 0, 1, 2, 3 y 4, Sportboat, J80, Open y Promoción”.

Rafel Chirivella pone en valor al equipo de trabajo con Pedro Quiroga al frente: “La esencia de esta regata está en las personas, en el trabajo y el cariño y profesionalidad que todos y cada uno le ponen”. En el marco de actividades en tierra, además, extiende ese gran valor por contar con la presencia de la leyenda de la vela Theresa Zabell, doble medallista de oro olímpica y cinco veces campeona del mundo, que presentará su libro ‘El poder de los 5 aros’.

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Una regata emblemática

El RCNV organiza esta regata referente en el Mediterráneo por delegación de la Real Federación Española de Vela (RFEV) con la colaboración de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana (FVCV). El ‘XXVII Trofeo S.M. La Reina – Regata Homenaje a la Armada - XXXVIII Copa Almirante Marcial Sánchez-Barcaíztegui’ cuenta con el apoyo institucional del Consejo Superior de Deportes, la Armada Española, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de València y su Fundación Deportiva Municipal, y la Diputación de Valencia y su área de Deportes, así como de World Sailing, Turisme València, Turismo de la Comunitat Valenciana, ORC, visitvalencia.com, Aemet y Cruz Roja.