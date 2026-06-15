Resultados del fin de semana

Baloncesto

Liga ACB : Semifinal (al mejor de cinco partidos): Valencia Basket 118-117 Joventut. Así ha sido el partido. Final de infarto para dar el primer golpe en el Roig Arena.

Valencia Basket 90-76 Joventut. El rodillo taronja arrolla a la Penya y se queda a un paso de la gran final.

Joventut 75-87 Valencia Basket. Un colosal Jean Montero empuja al Valencia Basket hacia la final.

Horarios de todos los partidos de la final de Liga Endesa entre Valencia Basket y FC Barcelona.

Cuadro de los play-offs.

Balonmano

Ascenso a ASOBAL : Fundación Agustinos 25- 34 Viveros Herol Nava (partido de ida).

.Viveros Herol Nava 41-28 Fundación Agustinos (partido de vuelta).

El Viveros Herol Nava seguirá una temporada más en la División de Honor Masculina después de superar con autoridad al Fundación Agustinos Alicante en el play-out por la permanencia. El conjunto segoviano, que ya había dado un paso de gigante en la ida con su victoria por 25-34 en Alicante, remató la eliminatoria este sábado ante su afición con un contundente 41-28 para cerrar el cruce con una amplia ventaja global. El Fundación Agustinos Alicante, una de las revelaciones de la División de Honor Plata esta temporada, trató de aferrarse a sus opciones de ascenso, pero se encontró con un rival muy sólido que hizo valer su experiencia en la máxima categoría.

Hockey patines

Liga OK Masculina : Así van los play-offs por el título.

El Hockey Club se impuso con contundencia al Igualada Rigat HC por 8-2 en el primer y segundo encuentro de la final del playoff. El conjunto coruñés hizo valer el factor pista para ampliar su ventaja en la serie (2-0) y viajar a Les Comes con dos oportunidades para proclamarse campeón.

Fútbol sala

Primera División : Acabó la temporada para los equipos de la Comunitat Valenciana, con la permanencia del Servigroup Peñíscola FS y el descenso del Family Cash Alzira.

Así van los playoff por el título

Barça y ElPozo Murcia Costa Cálida serán los protagonistas de la Final de los play-offs por el título de Liga en Primera División. Azulgranas y charcuteros se verán las caras en un apasionante duelo al mejor de cinco asaltos en los que se prevén espectáculo, goles y emoción hasta el final.

El Barça parte con el factor cancha a favor. De esta forma, el primer encuentro de la serie se disputará en el Palau Blaugrana este martes 16 de junio (21:00h, Teledeporte). Dos días después, el jueves 18 de junio (21:00h), el feudo azulgrana volverá a engalanarse para enfrentar nuevamente a Barça y ElPozo Murcia Costa Cálida con el segundo punto de la serie en juego.

La semana siguiente, la final de los play-offs viajará hasta el Palacio de los Deportes de Murcia para la disputa del tercer y cuarto encuentro, que tendrán lugar el martes 23 (19:30h) y el jueves 25 de junio (19:30h) respectivamente.

En caso de ser necesario, el quinto y definitivo encuentro se disputaría el domingo 28 de junio (12:00h) en el Palau Blaugrana. Cabe destacar que la fecha y hora del quinto encuentro podría sufrir modificaciones.

Segunda División : Play-off de ascenso: Resultados cuartos de final. Así quedan las semifinales.

Segunda División B Masculina : Así quedaron los play-offs de ascenso a la categoría de plata.

Tras la disputa de los encuentros de vuelta de la eliminatoria de ascenso a Segunda División B, CF Boomerang SD, CDE El Valle, CD Ibararte, AE Llevant De Manacor Futsal, CD Sierra de San Vicente FS y Ribeira FS, son nuevos equipos la categoría de bronce.

Voleibol

Liga Europea : Selección femenina, España 0-3 (11-25, 6-25 y 15-25) Macedonia del Norte. La Selección Española femenina continúa con paso firme en la Liga Europea 2026. El conjunto dirigido por Pascual Saurín sumó el pasado viernes su tercera victoria consecutiva al imponerse con autoridad a Macedonia del Norte por 0-3 (11-25, 6-25 y 15-25), prolongando así el excelente inicio de competición tras los dos triunfos logrados el pasado fin de semana en Bosnia y Herzegovina.

España 3-1 (25-19, 22-25, 25-19 y 25-23) Azerbaiyán en el pabellón Pedro Ferrándiz de Alicante. La Selección Española femenina continúa su gran camino en la Liga Europea 2026. El conjunto dirigido por Pascual Saurín sumó este domingo su cuarta victoria consecutiva al derrotar a Azerbaiyán por 3-1 (25-19, 22-25, 25-19 y 25-23), cerrando en manera muy positiva el fin de semana en Alicante.

Selección masculina, España 3-0 (25-17, 25-16, 25-20) Azerbaiyán. La Selección Masculina comenzó su periplo por tierras rumanas sumando otra victoria más a su casillero. Esta vez, ha sido contra la selección de Azerbaiyán. Los de Hubert Henno continúan invictos en esta Liga Europea y esperan mantener la tendencia mañana durante su encuentro con la selección de Rumanía.

Rumanía 3-2 España. La Selección Masculina dirigida por Hubert Henno cayó por primera vez en la Liga Europea de este año ante Rumanía, los anfitriones de este segundo torneo. Lo ha hecho, eso sí, en el set de desempate y tras dejarlo todo en la pista, demostrando que todos los integrantes del equipo pueden competir de tú a tú con selecciones de todo nivel.

Fútbol americano

Spanish Flag Bowl Open y Femenina. Resultados.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Pilota valenciana : Giner ja té les dos mans.

. Iván complix un somni incomplet.

Pádel: Valencia Premier Padel P1. Tapia y Coello se coronan en una jornada de finales histórica en La Fonteta.

Balonmano : Clinic de Balonmano - Susana Pareja

Publicación de Facebook de Balonmano Mislata compartida por Susana Pareja.

Polideportivo : . València celebra el III Foro Mujer y Deporte. La Fundación Deportiva Municipal celebró el pasado sábado el III Foro Mujer y Deporte de la Ciudad de València en el Complejo Deportivo-Cultural Petxina, una iniciativa dedicada a promover la igualdad de oportunidades y visibilizar el papel de las mujeres en el ámbito deportivo local.

Motor : TCR y Volrace. El piloto valenciano Borja García vuelve a ganar en Cheste.

Rugby : 18 European Golden Oldies Rugby Festival (EGORF).

Taekwondo : Open Internacional de Taekwondo 'Fogueres de Sant Joan - Ciudad de Alicante'

Atletismo : VII Volta a Peu Runners Ciutat de València. Germán Cister y Carla Breco ganan la Volta a Peu Runners Ciutat de València.

. DENIA 13/14-06-26 Control Autonómico Combinadas FACV AL 2026

. TORREVIEJA 13-06-26 Campeonato Provincial S12 Combinadas AL JECV Alicante

. TORREVIEJA 13-06-26 VI Control AL Tipo A Alicante

. VALENCIA TURIA 13-06-26 Campeonato Autonomico Master AL 2026

. VALENCIA TURIA 13-06-26 Campeonato Provincial Sub-12 AL JECV Valencia

. Campeonato de España de Clubes División de Honor. El FACSA Playas de Castellón agiganta su hegemonía nacional: campeones de la Liga Joma por 18ª vez consecutiva y subcampeonas de la Liga Iberdrola por detrás del todopoderoso Diputación de Valencia, que sumó 30º título de campeón de España de Clubes de la Liga Iberdrola..

La clasificación final de la competición masculina (Liga Joma) otorgó el campeonato al FACSA Playas de Castellón con 112 puntos, firmando su 18º título consecutivo desde el inicio de su hegemonía en 2009. La Real Sociedad fue subcampeona con 110 puntos y el C.A. Fent Camí Mislata cerró el podio con 102,5 puntos. Resultados de la competición.

Podio de la Liga Joma. / RFEA

El sábado se disputó la Final de Permanencia de División de Honor en el Complejo Hospitalet Nord de L'Hospitalet de Llobregat, con victoria del TenerifeCajaCanarias (107 puntos), por delante del At. Intec-Zoiti (103) y L'Hospitalet Atletisme (9). Descienden a Primera División los clubes Atlético Salamanca (7º) y AA Catalunya (8º). Resultados.

Competición femenina (Liga Iberdrola). El Diputación Valencia C.A. es la auténtica "Reina de las Ligas". El conjunto valenciano conquistó este sábado por la tarde, en el estadio Larrabide de Pamplona, su 30º título de campeón de España de Clubes de la Liga Iberdrola. No dieron opción a sus principales rivales y lograron una incontestable victoria con un total de 135 puntos, 18 más que el Facsa-Playas de Castellón (117), mientras que el Trops-Cueva de Nerja (91) completó el podio gracias a su gran actuación en el relevo final de 4x400 m. Resultados de la competición.

El Diputación Valencia C.A. es la auténtica "Reina de las Ligas". / RFEA

En la final por la permanencia en División de Honor, celebrada en el Estadio Vallehermoso de Madrid, el triunfo correspondió al Atletismo Piélagos con 113 puntos, por delante del Avinent Manresa (97) y del Alcampo Scorpio 71 (95). Descienden a Primera División los clubes Ría Ferrol C.Arenal (7º) y AD Marathon (8º). Resultados.

Los clubes Sanysec Club Ourense Atletismo y A.D. Sprint ya son equipos de División de Honor, tras clasificarse en primera y segunda posición, respectivamente, en la Final por el Título del Campeonato de España de Clubes Liga Iberdrola de Primera División.

Por su parte, en la final de permanencia de Primera División disputada en Huesca, el CAPEX logró el objetivo de asegurar la permanencia y evitar una de las dos plazas de descenso. Tras la suma de los puntos obtenidos a lo largo de las tres jornadas de competición, el UCAM-Cartagena y el Intec-Zoiti descienden a Segunda División.

Montañismo : Desafío Galayos, Campeonato de España de Clubs. FEDME

Publicación de Facebook de Sonia López Bañuelos y Pere Aurell Bové, campeones absolutos.

Publicación de Facebook sobre la clasificación individual del Desafío Galayos Ultra 60K.

Publicación de Facebook sobre la clasificación por clubes de la FEDME.

. XIV Cursa per Muntanya les Xosses de Crevillent

Ciclismo : II Gran Premio de Ciclismo UPV. Claudia de Diego (Rio Miera-Meruelo) y Yelizaveta Sklyarova (Odl Team) ganaron el II Gran Premi UPV Valéncia disputado en el entorno de la Universitat Politècnica de València. En la cuarta prueba puntuable de la Challenge femenina de ruta las metas volantes de la jornada recayeron en Claudia de Diego (Rio Miera-Meruelo) y Marta Beti (Cantabria Deporte-Río Miera). En la categoría Élite/Sub23 el triunfo se lo llevó Yelizaveta Sklyarova (Odl Team); Adriana Vargas (Mirat Team), en Júnior; Claudia de Diego (Rio Miera-Meruelo), en Cadetes; Marla Katherine Toledo (UPV), en M30; Pilar Mansilla (UPV), en M40; y Natalie Turjanicova (UPV), en M50. La mejor escuadra del día fue el Cantabria Deporte-Río Miera. Resultados.

. Desafío Maestrat 2026

. V Trofeu social Rabelbunyol.

. Volta a la Ribera.

. Memorial Jose Vidal - Challenge Alicante Interior. Óscar Morante (Ayuso Lavín Team) se adjudicó en Castalla el Memorial José Vidal en la tercera prueba de la Challenge Alicante Interior Júnior y Sub-23. Manuel Rivero (DqAgro Ricardo Fuentes Korridor) acabó segundo y Joan Ravie (Ulevel-Frutamine), tercero y primer Sub-23. Joan Morla (Saxun Extrusax-Primoti) completó el podio Júnior y los corredores del Orihuela Cycling Team Alexis Rodríguez y Alberto Martínez el de Sub-23. Iván Moya ganó la Montaña y Joan Morla, las Metas Volantes. El mejor equipo fue el Saxun Extrusax Primoti.

Doblete de Álex Beltrán. El corredor Juan Giner Ulevel Vitaldinsport se impuso en Castalla en el Memorial José Vidal y ganó la Challenge Alicante Interior de Cadetes. En esta última jornada, Daniel Hurtado (Grau Pascual) acabó segundo en un apretado esprint y Sergi Margarit (Juan Giner Ulevel Vitaldinsport), tercero. Nicolás Donat (Juan Giner Ulevel-Vitaldinsport) se lleó el premio de la Montaña y Héctor Allbero (Guerola), las Metas Volantes. Por equipos, triunfo del equipo Cadete de la PC Pinedo.

. II Open BTT-XCO Trofeu Niñerola Picassent.

. III Trofeo Ajuntament de Daimus (Valencia).

Natación: Campeonato Autonómico Masters.

Publicación de la Federación Valenciana de Natación en Facebook.

Publicación de la Federación Valenciana de Natación en Facebook.

El CW Elx se proclama campeón del Campeonato de España Juvenil de Segunda División.

Publicación de la Federación Valenciana de Natación sobre el campeón del Campeonato de España Juvenil de Segunda División.

Publicación de la Federación Valenciana de Natación en Facebook.

Vela : La vela latina vuelve a surcar las aguas de l’Albufera con cuatro jornadas de exhibiciones. El sábado 30 de mayo se celebró la primera de ellas y el sábado 13 de junio fue la segunda. El resto de fecha sprevistas son: 20 y 27 de junio, el 4, 11, 18 y 25 de julio, el 1 de agosto, el 13 y 19 de septiembre y el 3 de octubre, puedes acercarte al parque natural para ver cómo navegan decenas de embarcaciones tradicionales impulsadas solo por el viento. Las citas arrancan a las 12:00 horas —a excepción del 27 de junio y del 11 de julio, que el espectáculo dará comienzo a las 11:30 oras— y se alargarán hasta las 15:00 horas.

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