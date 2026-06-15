La Ciudad Deportiva de Calatayud acogió este fin de semana, 13 y 14 de junio, una nueva edición de la Spanish Flag Bowl Open y Femenina, el Campeonato de España Absoluto de Clubes de Flag Football. Valencia Firebats, en categoría Open, e Ibi Butterflies, en la Femenina, se alzaron con el título nacional al término de una competición que, un año más, reunió a los mejores equipos del panorama nacional de esta modalidad sin contacto del Fútbol Americano, que debutará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Valencia Firebats (Open) e Ibi Butterflies (Femenina) reinan en la Spanish Flag Bowl 2026. / FEFA

Un total de 18 equipos —12 en la categoría Open y 6 en la Femenina— participaron en esta gran cita, organizada por la Federación Española de Fútbol Americano (FEFA) con el apoyo de la Federación Aragonesa (FAFA), el Ayuntamiento de Calatayud y el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Torneo Open

En el torneo Open, los 12 equipos participantes se dividieron en tres grupos de cuatro para disputar la fase previa, con Cornellà Meerkats, Valencia Firebats y Zaragoza Hurricanes marcando el ritmo en sus respectivos grupos. Firebats y Hurricanes, con los mejores registros de la primera fase, lograron el pase directo a las semifinales, mientras que Meerkats se jugaron el acceso a la penúltima ronda en la eliminatoria de Wild Card, donde consiguieron la clasificación entre los cuatro mejores al vencer a Camioneros de Coslada por 41-12.

El cuarto semifinalista fue Atlantic Devils, de Las Palmas de Gran Canaria, segundo clasificado del Grupo A, que en la otra eliminatoria de Wild Card superó a Madrid Capitals (44-7), segundo del Grupo C.

En semifinales, Valencia Firebats derrotó a Atlantic Devils (41-27), mientras que Zaragoza Hurricanes, la gran sorpresa del torneo, eliminó a Meerkats en un trepidante encuentro (37-31) para meterse en su primera final de la Spanish Flag Bowl Open.

El choque decisivo por el título, entre Firebats y Hurricanes, fue igualmente apasionante, con los valencianos mandando casi siempre en el marcador, pero con los aragoneses siempre cerca, sin rendirse en ningún momento y disponiendo incluso de un último ataque para igualar la contienda. La defensa valenciana resistió ese último embate maño y Firebats terminaron imponiéndose por 27-20 para conquistar su décima Spanish Flag Bowl Open, confirmándose como el gran dominador de esta competición. El jugador de Valencia Firebats Pau Estellés recibió el galardón al MVP del torneo.

En el partido por el tercer puesto, Cornellà Meerkats se colgó la medalla de bronce al vencer a Atlantic Devils por un ajustado 20-15.

CLASIFICACIÓN FINAL OPEN

1) Valencia Firebats

2) Zaragoza Hurricanes

3) Cornellà Meerkats

4) Atlantic Devils Las Palmas de Gran Canaria

5) Camioneros de Coslada

6) Madrid Capitals

7) Torremolinos Galgos

8) Oviedo Madbulls

9) Plasencia Ducks

10) Alcobendas Cavaliers

11) Bigues i Riells Scorpions

12) Sueca Templaris

MVP: Pau Estellés (Firebats)

Mejores jugadores por posición:

Juan Baro – Hurricanes (QB)

Roque Alarcón – Firebats (WR)

Biel Thió – Meerkats (Center)

Maxence Roux – Firebats (Blitzer)

Roberto Ruiz – Hurricanes (LB)

Kiko Andreu – Firebats (CB)

Categoría Femenina

En la categoría Femenina, Ibi Butterflies levantó el trofeo e inauguró su palmarés en la Spanish Flag Bowl tras protagonizar un espectacular duelo con Valencia Firebats, que finalmente tuvo que conformarse con el subcampeonato por segunda temporada consecutiva.

Alicantinas y valencianas lideraron la primera fase con idéntico balance (4-1), en una competición en la que los seis equipos participantes quedaron integrados en un único grupo. Butterflies, gracias a su victoria directa ante las valencianas en esa primera fase (27-6), logró la primera posición y el pase directo a la final.

Firebats, por su parte, tuvo que jugarse el billete al partido decisivo ante las terceras clasificadas, Málaga Corsairs (3-2), en una semifinal que terminó con una clara victoria valenciana (46-12). Así, Butterflies y Firebats volvieron a citarse en la gran final, donde las alicantinas volvieron a imponerse por un ajustado 20-12 tras un choque muy igualado que, al descanso, todavía estaba por decidir (7-6). Violeta Wiksten comandó el triunfo de Butterflies y se llevó el premio al MVP del torneo.

En el partido por el tercer puesto, Atlantic Devils, de Las Palmas de Gran Canaria, venció a Málaga Corsairs (38-27) para completar el podio femenino.

CLASIFICACIÓN FINAL FEMENINA

1) Ibi Butterflies

2) Valencia Firebats

3) Atlantic Devils Las Palmas de Gran Canaria

4) Málaga Corsairs

5) Plasencia Ducks

6) Cornellà Meerkats

MVP: Violeta Wiksten (Butterflies)

Mejores jugadoras por posición:

Violeta Wiksten – Butterflies (QB)

Paula Martínez – Firebats (WR)

Keissy Matogo – Firebats (Center)

Daniela Ballesta – Butterflies (Blitzer)

Teresa Luis – Butterflies (LB)

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Lilou Delayen – Firebats (CB)