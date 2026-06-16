Bárbara Pardo: "Aún quedan retos por afrontar y queremos más"

Durante el mes de mayo, el K4-500m español consiguió sendas medallas de plata en dos Copas del Mundo. Tanto en Hungría como en Alemania, el cuarteto nacional sólo fue superado por China y se convirtió en la mejor embarcación europea. Con estos precedentes, y con el espectacular nivel exhibido desde 2025, era muy factible que el equipo español lograra la medalla de oro en el Europeo, torneo celebrado este pasado fin de semana en Portugal. Y las previones se cumplieron, Bárbara Pardo y sus tres compañeras de embarcación (Sara Ouzande, Lucía Val y Daniela García) se proclamaron campeonas de Europa. El conjunto nacional fue el mejor de los 16 combinados participantes y, en la gran final, obtuvo una considerable ventaja sobre todos los rivales. Superar, y con suficiencia, con autoridad, a rivales como Polonia, Bielorrusia, Hungría o Alemania, entre otros, era impensable hace unos años.

“Qué puedo decir. Que estamos en un sueño constante. Sabíamos que, si estábamos concentradas y perfectamente compenetradas, podíamos ser campeonas de Europa. Pero claro, por mucho que lo hagamos perfecto, por mucho que lo bordemos, hay tanto nivel… Nunca sabes si algún cuarteto puede superarte. El caso es que las sensaciones fueron muy buenas desde el primer momento. En apenas un año, nos hemos convertido en el primer K4 femenino español en ser campeón del mundo y de Europa. Poco más se puede añadir. Quién me lo iba a decir a principios de 2025. Pero todavía queda temporada por delante. Aún no hemos terminado. Aún quedan retos por afrontar y queremos más», comentó la deportista de Antella (26 años) en declaraciones al Proyecto FER.

Próximas citas

Estos desafíos a los que alude la deportista FER son: entre el 9 y el 12 de julio, se disputará en Canadá la tercera y última Copa del Mundo. Y a finales de agosto, entre el 26 y el 30, tendrá lugar en Polonia la gran cita del curso, el Campeonato del Mundo. Dos nuevas citas de envergadura para que la embarcación española se consolida, más si cabe, en la cima internacional y para que siga dando pasos hacia un objetivo cada vez más alcanzable: la presencia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.