Héctor Catalá se colgó el bronce europeo en su primera carrera oficial de la temporada 2026

Héctor Catalá logró su regalo de cumpleaños. El longevo deportista FER (Serra, cumple 38 años este miércoles 17 de junio) se colgó la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Paratriatlón de Tarragona el pasado fin de semana. Un brillante resultado teniendo en cuenta que esta prueba era su primera carrera oficial de la temporada 2026, y que su guía, el madrileño Diego Mentrida, no se encontraba al 100% después de algunos percances físicos sufridos en las semanas previas

El valenciano fue animado en todo momento y, aunque la victoria se la terminó llevando Filipovic, Héctor Catalá la peleó hasta el último instante. Hubo menos de dos minutos de diferencia entre los dos competidores, algo que demuestra la igualdad que vivimos en la categoría masculina PTVI. Català no quiso marcharse sin elogiar "el papel del público de Tarragona", agradeciendo los ánimos de los asistentes y, sobre todo, las condiciones del circuito.

Publicación de Facebook de Héctor Triatlón.

Héctor Catalá volverá a competir este sábado en la Copa del Mundo de Besançon (Francia).

Seis medallas para la Triarmada paralímpica

El Campeonato de Europa de Triatlón de Tarragona dejó una destacada actuación para la selección española de paratriatlón, que logró un total de seis medallas en la gran cita continental celebrada este fin de semana. El equipo nacional acudió con diez representantes repartidos entre las diferentes clases deportivas y regresó con dos títulos europeos, dos subcampeonatos y dos medallas de bronce, confirmando una vez más el excelente nivel del paratriatlón español en el panorama internacional.

Eva Moral se proclamó campeona de Europa en la categoría PTWC tras una sólida actuación. También logró el oro la vigente referencia internacional del paratriatlón femenino, Susana Rodríguez que volvió a demostrar su dominio en la categoría PTVI para conquistar una nueva corona europea. La gallega regresaba tras una recuperación difícil, pero finalmente consiguió imponerse a sus perseguidoras y sumar otra victoria más a su palmarés junto a su guía Sara Pérez.

La gallega Susana Rodríguez, con su guía Sara Pérez, logró el oro en categoría PTVI, su séptimo título a nivel continental. / FETRI

En la categoría PTS3, Dani Molina consiguió el subcampeonato de Europa tras una gran competición que le permitió subir al segundo escalón del podio. Molina acudía a la cita después de atravesar una situación difícil deportivamente, pero se creció al terminar el circuito: "He pasado momentos muy complicados, pero verme tan cerca me da mucha motivación", sentenció. Mismo resultado obtuvo Nil Riudavets en PTS4, logrando una valiosa medalla de plata en una de las categorías con mayor nivel competitivo del campeonato.

Por su parte, Héctor Catalá, acompañado por su guía Diego Méntrida, finalizó en tercera posición en la categoría PTVI para sumar otro metal para la expedición nacional.

La sexta medalla española llegó gracias a María Fuertes, que logró una meritoria tercera posición en la categoría PTS5, asegurando así la presencia española también en el podio de esta clase deportiva.