Irina Narimanova, subcampeona de España de Gimnasia Rítmica

La gimnasta nuciera Irina Narimanova quedó subcampeona de España en categoría Júnior en el Nacional Absoluto de Gimnasia Rítmica, celebrado en Guadalajara. Irina brilló en los ejercicios de mazas, pelota y aro, rindiendo a un gran nivel ante las mejores gimnastas nacionales. También destacar la participación de la nuciera Victoria Narimanova en este Nacional en categoría Alevín con una meritoria 33ª posición.

Este subcampeonato le permitirá a Irina participar el año que viene en el Campeonato de España Absoluto de Primera Categoría, cuando cumpla 16 años. Irina Naraminova tiene 15 años, último año Júnior, y entrena con el Club Gimnasia Rítmica de La Nucía desde los 10 años (2021). En este campeonato estuvo acompañada por su entrenadora Tsveti Mineva.

Plata para Irina en Nacional

Para lograr esta medalla de plata Irina Narimanova tuvo que emplearse a fondo en tres ejercicios individuales sobre el tapiz de competición del Palacio Multiusos de Guadalajara, en este Campeonato de España Absoluto de Gimnasia Rítmica. La gimnasta nuciera obtuvo las siguientes puntuaciones: Mazas 22,750 puntos, Pelota 22,500 puntos y Aro 21,550 puntos; sumando un total de 66,800 puntos en la general final Júnior, que le valió para la medalla de plata.

Irina Narimanova brilló en los ejercicios de mazas, pelota y aro. / AYTO. DE LA NUCÍA

Completaron el podio Júnior en este Nacional: 1ª Gisele Negre con 71 puntos y 3ª Laia Zafra con 66,150 puntos.

Tercera medalla a nivel nacional

Esta medalla de plata es la tercera a nivel nacional que consigue la gimnasta nuciera, tras los oros de 2025 (Júnior) y 2024 (infantil). Una medalla de plata que vale “oro” ya que una lesión de espalda condicionó la preparación de Irina Narimanova para este Nacional 2026; de hecho fue su primera competición este año.

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