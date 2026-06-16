El Medio y Maratón Valencia 2026 busca voluntarios

El Medio Maratón y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, con el apoyo del Grupo Vithas, abren las inscripciones para formar parte del voluntariado de las mejores carreras de España. Se buscan a 4400 personas que quieran colaborar en diferentes tareas durante las semanas de las pruebas, que este año tendrán lugar el 25 de octubre y el 6 de diciembre, respectivamente.

En concreto, el Medio Maratón Valencia necesita 1700 personas para el viernes 23 y sábado 24 de octubre en la Expo 21K Feria Valencia y el propio día de la carrera. Por su parte, en el maratón se necesitarán 2700 voluntarios y voluntarias para su feria de la carrera, que tendrá lugar el 3, 4 y 5 de diciembre, los eventos paralelos del día 5 y la carrera el 6 de diciembre.

Dorsales como recompensa

Para premiar la labor de los voluntarios de circuito, que son las personas que están en los cortes de calles durante las carreras realizando una de las tareas menos agradecidas pero más importantes, la SD Correcaminos, entidad organizadora de las pruebas, ha puesto en marcha un nuevo sistema de recompensas. Así, las personas que ocupen este puesto durante cuatro ediciones del Medio Maratón Valencia y/o el Maratón Valencia, podrán acceder a adquirir un dorsal para correr cualquiera de las dos pruebas sin pasar por el sorteo y al precio más bajo, premiando así su compromiso con las carreras de la mejor forma posible.

Las personas que deseen inscribirse pueden elegir su turno según su disponibilidad, y en tantos días como desee. Además, se puede colaborar con cualquier edad (si es menor de 16 años deberá estar acompañado de un adulto) y todos ellos recibirán un pack especial de ropa que les identificará como #VoluntariosVithales. Aquellos que deseen formar parte del voluntariado de circuito y beneficiarse de la recompensa deberán incluirlo en el propio formulario de inscripción.

Las funciones d elos voluntarios serán muy variadas, pero siempre esenciales para el desarrollo de las pruebas. / Marga Ferrer

Sus funciones serán muy variadas, pero siempre esenciales para el desarrollo de las pruebas, como entregar dorsales, el reparto de agua y bebidas isotónicas en los puntos de avituallamiento, información y asistencia a los corredores o la entrega de bolsas de la carrera, entre otras. Para apuntarse como voluntario o voluntaria del medio maratón pueden inscribirse en este link y del maratón en este.

"Estamos encantados de abrir la campaña del voluntariado para nuestras carreras con las cifras más altas de nuestra historia. Desde la organización tenemos el convencimiento de que la familia del voluntariado responderá para vivir juntos esta experiencia única que es formar parte de dos de las mejores pruebas de running del mundo", afirma Víctor Marí, responsable de Voluntariado de las carreras.