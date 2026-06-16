Roberto Sánchez Mantecón: "Fue una lástima que la plata se me escapara en los últimos 200 metros"

Roberto Sánchez Mantecón llegó a la línea de salida del Europeo de triatlón dos meses después de sufrir una grave lesión: fractura del sacro de la pierna derecha. Su lucha contra el reloj tuvo recompensa y el triatleta FER logró colgarse la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Tarragona. “Fue increíble. Para mí, tras la seria lesión de principios de abril, estar en el Europeo ya era un regalo. Como dije en los días previos, no tenía grandes expectativas, no me había marcado un objetivo concreto. Mi rendimiento era una incógnita. Sólo quería disfrutar de la prueba. Sólo deseaba que cuerpo y mis piernas me respondieran para devolver el apoyo que iba a recibir de muchos amigos y familiares. Al final, me salió una carrera casi perfecta. Las sensaciones fueron buenísimas en todo el momento. Se notó que, durante la lesión, había incidido especialmente en la natación y el ciclismo. Y en la carrera a pie, me encontré fenomenal, mejor de los esperado, pero sí es cierto que el último tramo se me hizo un poco largo. Fue una lástima que la plata se me escapara en los últimos 200 metros. No obstante, este podio me sabe a gloria. Echo la vista a principios de abril, cuando todo eran temores y miedos, y no puedo evitar emocionarme”, señaló Roberto Sánchez Mantecón en declaraciones al Proyecto FER. En meta, el deportista valenciano solo fue superado por los ingleses, Oliver Conway, oro, y Michael Gar, plata.

Cinco años más tarde, el triatleta FER volvía a un podio de un Campeonato de Europa. En 2021, se colgó la plata en el Europeo celebrado en Valencia.

Próxima cita y sueño olímpico

Repetir presencia olímpica será muy difícil. Sobre todo, por la feroz competencia existente a nivel nacional, pero el deportista valenciano puede ser optimista. La lección previa a París 2024 le será muy útil. Ya conoce el camino. Ahora, espera que el esfuerzo desplegado en Tarragona no le impida afrontar sus próximas competiciones. Si nada extraño sucede, Roberto volverá a competir el sábado 11 de julio, en la Serie Mundial de Hamburgo.