El Tenis Playa se “estrenó” en La Nucía con un Torneo Internacional BT100

Un total de 66 jugadores de 14 nacionalidades compitieron en el Torneo Internacional BT100 de Tenis Playa en el campo de Fútbol Playa de la Ciutat Esportiva Camilo Cano. Era la primera vez que se disputaba un torneo de Tenis- Playa en “La Nucía, Ciudad del Deporte". Los campeones del torneo fueron en categoría femenina la dupla hispano francesa formada por María Martínez y Maelle Hibón y en masculina la pareja brasileña Airton Macedo y Caetan Zambonetti.

El BT100 representa la tercera categoría mundial dentro del circuito internacional de tenis playa y está organizado por la ITF (International Tennis Federation) con el respaldo de la Real Federación Española de Tenis y el Ayuntamiento de La Nucía. Durante el desarrollo de la competición Gemma Márquez, concejala de La Nucía visitó el torneo acompañada por Juan Antonio Sánchez, responsable del torneo BT100 Tenis Playa.

14 nacionalidades

Este Torneo Internacional de Tenis Playa se desarrolló en dos jornadas (sábado y domingo) en “La Nucía, Ciudad del Deporte”. El campo de campo de “fútbol playa” de la Ciutat Esportiva Camilo Cano se adaptó para esta competición, instalando 3 pistas de este nuevo deporte que se estrenó en La Nucía. 33 parejas disputaron este torneo, en categoría femenina y masculina que reunió a deportistas procedentes de 14 nacionalidades: Brasil, Canadá, España, Estonia, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Portugal, Suiza, Túnez y Venezuela.

Campeones

En la categoría femenina se llevó el campeonato la pareja formada hispano-francesa por María Martínez y Maelle Hibón, tras vencer por 6-4 y 6-2 a la dupla española Daniela Rodríguez y Natalia Gómez. En la masculina la victoria final fue para la dupla brasileña Airton Macedo y Andre Zambonetti por 6-3 y 6-2 ante la pareja italiana Andrea Reginato y Andrea Veronesi.

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El tenis playa es una modalidad deportiva que combina elementos del tenis y el voley playa, practicándose sobre arena y sin que la pelota pueda botar en el suelo. El BT100 representa la tercera categoría mundial dentro del circuito internacional de tenis playa, lo que convirtió a La Nucía en punto de encuentro para jugadores y jugadoras de alto nivel durante el pasado fin de semana en el que el espectáculo, la intensidad y el crecimiento de esta modalidad fueron protagonistas.