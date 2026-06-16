València se suma a la carrera que apoya a las víctimas de accidentes de tráfico

València acoge este domingo 21 de junio la Carrera Ponle Freno, una cita que celebra su 18.º aniversario “y reafirma el compromiso de la ciudad con la concienciación y la prevención de los accidentes de tráfico”.

En la mañana de este martes fue presentada la carrera en el Ayuntamiento de Valencia, con la participación de uno de sus embajadores, el dos veces campeón del mundo de Maratón Abel Anton. Además contó con la participación de la Concejala de Deportes Rocío Gil, Fernando Pino Director de Servicios de Marketing de Atresmedia Publicidad e Iñaki Lerga director general del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno – AXA.

Abel Antón. / FDM VALENCIA

Carrera Ponle Freno Valencia 2025 / F. Calabuig

Estudio y manifiesto sobre la seguridad vial

La concejala de Deportes, Rocío Gil participó en la presentación de esta prueba que este año ha tenido un nuevo enfoque, ya que los organizadores, Atresmedia y la Fundación AXA, han dado a conocer un estudio sobre seguridad vial y un manifiesto impulsado para que las administraciones refuercen sus políticas de seguridad vial con el objetivo de reducir un 50% los fallecidos y heridos en accidentes de tráfico en 2030.

Rocío Gil ha celebrado: “València revalida un año más su compromiso con la seguridad vial” y ha animado a la ciudadanía “para que participe en esta prueba”. “A las ocho y media estaremos todos en pie para dar el pistoletazo de salida de una carrera en la que la gente no corre por su marca personal, lo hace por mejorar la ciudadanía y mejorar aquellas cuestiones que nos preocupan y nos ocupan a todos”, ha asegurado la edil, que también ha informado de que “València, que trabaja diariamente por mejorar la seguridad vial de la ciudad, se suma al citado manifiesto”.

En este punto, ha compartido los datos del mencionado estudio, según el cual “los accidentes en las ciudades representan el 27% de las personas fallecidas”. “En la encuesta en la que se basa este documento, el 45% de las personas entrevistadas considera que València tiene una seguridad vial peatonal mejor que otras ciudades que ha visitado y, en general, la ciudadanía le otorga una nota de 6,24 sobre 10 a la seguridad vial”, ha reproducido Rocío Gil.

Intervenciones durante la presentación de la Carrera Ponle Freno Valencia. / FDM VALENCIA

Dos modalidades

Por lo que respecta a la carrera, que se puede correr en dos modalidades, 5K y 10K, saldrá a las 08:30 horas del Paseo de la Alameda, entre el puente de Montolivet y puente de l’Assud de l’Or, donde también se situará la meta.

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Recorrido Carrera Ponle Freno Valencia 2026. / PONLE FRENO

Cabe destacar que una vez finalizadas las carreras, se celebrarán pruebas infantiles, con distancias adaptadas a las edades de los participantes (de 11 a 14 años; de 6 a 10 años y hasta 5 años); que la inscripción a la carrera se mantendrá abierta hasta el mismo día de la prueba o hasta agotar dorsales, y que, como en todas las carreras de Ponle Freno, los fondos se destinarán íntegramente a proyectos de sensibilización y prevención o en apoyo a víctimas de accidentes de tráfico.