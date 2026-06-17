Carolina Marín, embajadora de la aceituna española en la India
La imagen de la exjugadora de bádminton busca asociar este producto a valores como el esfuerzo, la excelencia, la constancia y la superación
EFE
La exjugadora de bádminton Carolina Marín protagoniza la campaña que la Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa de España (Interaceituna) desarrolla en India, donde el bádminton es uno de los deportes más populares, para promover el consumo de aceitunas de mesa españolas.
Marín participará en contenidos digitales, vídeo-recetas y acciones en redes sociales dirigidas a un mercado de más de 1.400 millones de habitantes y se busca con su imagen asociar las aceitunas españolas a valores como el esfuerzo, la excelencia, la constancia y la superación, ha informado Interaceituna en un comunicado.
La campaña 'Feed Your Heart with Olives from Spain', que cuenta con la colaboración de Andalucía TRADE, busca reforzar la presencia de las Aceitunas de España en uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento del mundo y acercar este producto a los hogares indios a través de propuestas adaptadas a sus hábitos de consumo.
Las Aceitunas de España están presentes en India desde 2014 mediante acciones de promoción continuadas que han contado con chefs, expertos gastronómicos e influencers para mostrar la versatilidad del producto en la cocina local.
El bádminton es uno de los deportes más seguidos del país y Carolina mantiene un fuerte vínculo emocional con los aficionados indios desde la histórica final olímpica de Río 2016, en la que se enfrentó a la jugadora india P. V. Sindhu.
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